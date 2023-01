Ten przepis powinien pojawić się w Kodeksie pracy. To bardzo ważne

Związki zawodowe uważają, że w Kodeksie pracy powinno pojawić się prawo pracownika do bycia offline, czyli do nieangażowania się w komunikację telefoniczną i elektroniczną związaną z obowiązkami służbowymi poza godzinami pracy.

Zdaniem związkowców w projekcie ustawy zabrakło przepisów dotyczących prawa do bycia offline.

Odbieranie telefonów od pracodawcy lub odpisywanie na korespondencję służbową to praca, która powinna być wynagradzana - mówi Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.

Prace nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi pracy zdalnej trwają już ponad dwa lata - niestety nadal pracodawcy i pracownicy czekają na przepisy. Senat przyjął w grudniu z poprawkami nowelizację Kodeksu pracy. Poprawki dotyczą m.in. zwiększenia wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej z 24 do 30 dni w roku kalendarzowym. Inna z poprawek wydłuża termin wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej z dwóch do trzech miesięcy. Teraz nowelizacja wróci do Sejmu.

Zgodnie z projektem zasady pracy zdalnej mają być określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi, a jeżeli nie działają w firmie – w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Wykonywanie pracy zdalnej jest dopuszczalne także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie – W takim przypadku pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Co ważne, pracodawca co do zasady nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.

Prawo do bycia offline

W projekcie ustawy nie ma natomiast przepisów dotyczących prawa do bycia offline, na co zwracają uwagę związkowcy.

Tymczasem, jak zaznacza Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, pracownicy wykonujący swoje obowiązki zdalnie pracują dłużej niż osoby pracujące na terenie zakładu pracy. Mają oni więcej nadgodzin i częściej pracodawcy łamią wobec nich przepisy dotyczące długości czasu pracy.