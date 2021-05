Ten przepis miał chronić najsłabszych, a okazał się fikcją. "Musimy z tym skończyć"

Zakaz handlu w niedzielę nadal dzieli Polaków. Branża handlowa apeluje o zrezygnowanie z tego rozwiązania (co ma pomóc sklepom odrobić straty związane z obostrzeniami), różne zdanie na ten temat mają politycy i obywatele. Zgodne w kwestii zakazu handlu w niedzielę nie są także organizacje związkowe. Jedyni chcą zaostrzenia przepisów. Inni ich likwidacji. - Ustawa przeforsowana przez rząd i Solidarność stała się już kompletną fikcją. Naszym zdaniem jest już na tyle skompromitowana, że powinna zostać wyrzucona do kosza i zastąpiona nowymi regulacjami - tłumaczy Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Zakaz handlu w niedziele wszedł w życie w marcu 2018 roku. Obecnie zakupy w niedzielę zrobimy tylko w siedem niedziel handlowych rocznie - dwie przed Bożym Narodzeniem i jedna przed Wielkanocą oraz po jednej w styczniu, czerwcu i sierpniu.

Zakaz handlu dzieli, szczególnie w czasach walki z pandemią. Z badań przeprowadzonych przez CBRE po koniec 2020 roku wynika, że 51 proc. Polaków chciałoby powrotu niedzielnego handlu. Przeciwnego zdania jest co trzeci respondent, a 16 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co ciekawe, zwolenników handlu w niedziele jest tyle samo zarówno na wsi, jak i w miastach do 500 tys. mieszkańców. Z kolei w największych miejscowościach (powyżej 500 tys. mieszkańców) aż 57 proc. osób uważa, że wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę było błędem.

Pomysł przywrócenia niedziel handlowych popierali przede wszystkim aktywni zawodowo, dla których brak niedziel handlowych oznacza nie tylko brak możliwości zrobienia zakupów w wolny dzień, ale także uniemożliwia podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, co w obecnej sytuacji ekonomicznej jest szczególnie odczuwalne. Na obecną sytuację uwagę zwracają także organizacje zrzeszające pracodawców handlu.

Zobacz: Kolejna organizacja domaga się zniesienia zakazu handlu w niedzielę

Zakazem handlu w niedzielę objęte są butiki w centrach handlowych, hipermarkety, supermarkety czy dyskonty spożywcze. W niedzielę działać mogą sklepy, w których właściciel stanie za ladą, placówki pocztowe, sklepy z prasą czy pamiątkami.

- Zgodnie z obowiązującym prawem większość sklepów w niedzielę może być otwarta. Dotyczy to szczególnie małych placówek, gdzie nie ma związków zawodowych, prawa pracownicze są najczęściej łamane, pensje są najniższe, czas pracy najdłuższy, a towary najdroższe i najniższej jakości. Zamknięte są jedynie największe placówki, czyli segment handlu, gdzie Kodeks pracy jest łamany znacznie rzadziej niż w małych sklepach – zauważa Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

fot. Pixabay

Dyskusja o zasadności zakazu handlu i przyszłości funkcjonowania przepisów (całkowitej rezygnacji lub zaostrzenia) powraca kilka dni po tym, jak sieć Kaufland ogłosiła, że wszystkie jej sklepy zyskały miano placówek pocztowych.

W praktyce oznacza to, że w pełni legalnie mogą się one otwierać także w niedziele, chociaż Kaufland zastrzega, że nie zamierza korzystać z takiej możliwości.

Decyzja sieci spotkała się z ostrą krytyką ze strony polityków obozu rządzącego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Śniadek prowadzenie działalności w niedzielę nazwał „powszechnym wyścigiem za zyskiem” i nieuczciwą konkurencją.

- Sklepy, które decydują się na korzystanie z luki i otwierają się na usługi pocztowe, dopuszczają się oszustwa - stwierdził poseł. Zapowiedział również, że niewykluczone, iż jesienią Sejm zajmie się zmianą obowiązujących przepisów.

Na prowadzenie handlu w niedzielę w Polsce zdecydowało się już kilka dużych sieci, które są objęte zakazem. Są to m.in. sklepy Żabka, Stokrotka, Lewiatan, Intermarche, Topaz, Delikatesy Centrum, ABC, Prim. Możliwe, że zakupy w niedziele będą też możliwe w placówkach należących do sieci Orlen i Ruch - w połowie maja pojawiły się nieoficjalne doniesienia na ten temat.

Związki zawodowe są podzielone

Zaostrzenia przepisów dotyczących handlu w niedzielę (m.in. w kontekście decyzji Kauflandu) domaga się NSZZ Solidarność.

- Nie ma naszej zgody na ponowne odbieranie pracownikom handlu prawa do niedzielnego odpoczynku, o które tak długo walczyliśmy. Handlowa Solidarność cały czas podejmuje działania zmierzające do uszczelnienia ustawy o wolnych niedzielach. Konieczne jest usunięcie zapisu o tym, że placówki pocztowe mogą prowadzić handel w niedziele. Naciskamy na rząd w tej sprawie już od wielu miesięcy. Przypomnę, że tego zapisu nie było w naszym, obywatelskim projekcie ustawy. Został on wprowadzony na etapie prac nad ustawą w Sejmie – komentuje przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara.

fot. Shutterstock

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa przedstawia zupełnie inne propozycje.

- Mijają kolejne miesiące obowiązywania niespójnych i dziurawych przepisów dotyczących handlu w niedziele. Ustawa przeforsowana przez rząd i Solidarność stała się już kompletną fikcją. Naszym zdaniem jest już na tyle skompromitowana, że powinna zostać wyrzucona do kosza i zastąpiona nowymi regulacjami – podkreśla Piotr Szumlewicz.

Jak miałyby być wyglądać nowe przepisy? Związkowa Alternatywa stawia na wzmocnienie praw pracowników pracujących w niedzielę. Jak dodaje Piotr Szumlewicz, zmianie powinny ulec przede wszystkim stawki wynagrodzenia.

- Hipermarkety i galerie handlowe mogłyby zostać otwarte w niedziele, ale tylko pod warunkiem radykalnie wyższych płac za pracę w tym dniu. Nasza propozycja to 2,5 razy wyższe stawki za pracę w niedziele niż za pracę w dni powszednie. Innymi słowy minimalna płaca godzinowa za pracę w niedziele wynosiłaby 45,75 zł, a minimalna płaca za ośmiogodzinny dzień pracy w niedziele wynosiłaby 366 zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu w niedziele pozostałyby otwarte tylko te sklepy, które byłyby gotowe godnie płacić. Przypuszczalnie okazałoby się, że byłaby otwarta podobna liczba sklepów, co obecnie, ale zmieniłaby się ich struktura. Zdecydowana większość małych sklepów, które obecnie płacą pracownikom groszowe stawki, prawdopodobnie byłaby w niedziele nieczynna, a otwarte zostałyby największe placówki handlowe, które już teraz płacą pracownikom znacznie wyższe wynagrodzenia niż małe sklepy. W ten sposób pracownicy zarabialiby lepiej, a wzmocniony zostałby ten segment rynku pracy, gdzie prawa pracownicze są bardziej przestrzegane – dodaje.

Zgodnie z propozycją związku, zmianie nie uległyby przepisy dotyczące czterdziestogodzinnego tygodnia pracy, a praca w niedzielę wiązałaby się z dniem wolnym w tygodniu.

Zakupy w niedzielę = większe bezpieczeństwo

Z badań opinii społecznej wynika, że likwidacja zakazu handlu w niedzielę pomogłaby nie tylko sieciom handlowym odrobić straty związane z wprowadzanymi obostrzeniami. Z badania agencji Inquiry, realizującej badania konsumenckie i analizy rynkowe dla sieci detalicznych, centrów handlowych oraz producentów z branży FMCG, wynika, że połowa badanych uważa, że niedzielny handel zwiększy bezpieczeństwo przebywania w galeriach handlowych.

Rozbicie handlu na 7 dni w tygodniu ma, zdaniem badanych, rozładować tłumy odwiedzające galerie handlowe, a tym samym poprawić komfort i pomóc zachować bezpieczeństwo w związku z utrzymaniem większego dystansu społecznego.