Tauron Ciepło podniósł pensje. Każdy pracownik dostanie 300 zł i podwyżkę procentową

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", porozumienie płacowe w Tauronie Ciepło podpisano 28 sierpnia.

- To bardzo korzystne porozumienie dla pracowników – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący „Solidarności” w Tauronie Ciepło.

Nowak przypomina, że to już drugi wzrost płac zasadniczych w 2023 roku. Na początku roku pracownicy dostali podwyżkę w równej dla wszystkich wysokości 585 zł brutto.

- Do tego wiosną tego roku udało nam się wynegocjować trzy jednorazowe premier w wysokości 7 tys., 2 tys. i 1,5 tys. zł brutto. Gdy dodać do tego premię, która trafiła na konta pracowników teraz, czyli do 11 września wychodzi łącznie niemal 18 tys. zł brutto – wylicza Tadeusz Nowak.

Jak tłumaczy Tadeusz Nowak, podwyżka ma charakter procentowo-kwotowy. Każdy pracownik dostanie 300 zł brutto oraz podwyżkę procentową w wysokości 7 proc. swojego wynagrodzenia.

- Takie rozwiązanie z jednej strony sprawia, że osoby najmniej zarabiające dostaną nieco więcej, a z drugiej zapobiega zbytniemu spłaszczeniu wynagrodzeń – dodaje Nowak.