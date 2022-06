Tańsze paliwo dla członków Solidarności. Ich limity nie obowiązują

KDS

Związkowcy należący do NSZZ Solidarność na stacjach benzynowych Grupy Lotos zapłacą mniej. I to dużo mniej. Związek poinformował, że ze spółką skarbu państwa wynegocjował zniżki. 35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na gaz. Związek zawodowy Solidarność poinformował, że obecnie z karty „Lotos Biznes” w ramach programu elektronicznej legitymacji związkowej korzysta ponad 200 tys. członków. (Fot. Shutterstock)

Ze zniżki będą mogli skorzystać działacze związkowi, którzy założą kartę „Lotos Biznes”. Co więcej, na zniżkę nie obowiązują żadne limity. W efekcie związkowcy za paliwo zapłacą: 35 gr mniej za paliwa zwykłe, 38 gr za paliwa ekstra i 10 gr mniej za gaz.

– Liczebność i siła, jaką stanowi NSZZ „Solidarność”, daje dobre podstawy do negocjacji z partnerami biznesowymi, aby przynależność do naszego Związku nie tylko dawała siłę do walki o prawa pracownicze, ale również liczne zniżki i udogodnienia – skomentował na łamach "Tysola", portalu prowadzonego przez wiązek, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.

Związek poinformował, że obecnie z karty „Lotos Biznes” w ramach programu elektronicznej legitymacji związkowej korzysta ponad 200 tys. członków.

Związkowcy mają prawo nie tylko do zniżek na stacjach benzynowych, ale też m.in. w Grupie PZU. Dodatkowo warto przypomnieć, że od tego roku wzrosła kwota ulgi podatkowej dla związkowców z 300 do 500 zł.

Z danych GUS wynika, że w 2018 roku (nie ma jeszcze świeższych danych) w Polsce działało 12,5 tys. organizacji związków zawodowych. Należało do nich ponad 1,5 mln osób. Członkowie związków stanowili 4,9 proc. w odniesieniu do dorosłej ludności Polski oraz 16,3 proc. zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w zakładach zatrudniających powyżej 9 osób.

