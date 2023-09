Szykuje się wielki strajk w ZUS. Pracownicy nie odpuszczą

Co istotne, z punktu widzenia prawa strajk będzie całkowicie legalny.

- Z naszej ekspertyzy wynika, że jeśli ZUS odmawia negocjacji z nami, to mamy pełne prawo w trybie natychmiastowym przystąpić do referendum strajkowego i jeśli ono się uda, to nasz strajk będzie w pełni legalny. W związku z tym ruszyliśmy z tym referendum dziś i ono potrwa trzy tygodnie do 4 października 2023 roku - wskazuje Piotr Szumlewicz, prezes Związkowej Alternatywy.

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 15 października 2023 roku.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl