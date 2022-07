Szykuje się komunikacyjny paraliż w Kołobrzegu. Data jest nieprzypadkowa

km

Związek Zawodowy Kierowców Związkowa Alternatywa, działający w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu, rozpoczął przygotowania do akcji strajkowej. Jeśli do 21 lipca pracodawca nie spełni postulatów związkowców, transport publiczny w Kołobrzegu zostanie sparaliżowany. Związkowa Alternatywa Kierowców w Kołobrzegu powstała niecałe dwa tygodnie temu (fot. Shutterstock)

- Nasi związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzeń zasadniczych od lipca o 25 proc., a od stycznia o kolejne 30-35 proc.. Celem związku jest wprowadzenie stałego mechanizmu wypłat, uzależnionego od poziomu płacy minimalnej - informuje w przesłanej wiadomości Związkowa Alternatywa działająca w spółce Komunikacja Miejska w Kołobrzegu.

Jak tłumaczą związkowcy, "obecnie wynagrodzenie zasadnicze kierowców jest wręcz niższe od ustawowej płacy minimalnej i wynosi 17,76 zł brutto za godzinę (licząc 3010 zł podzielone na 168 godzin, wychodzi 17,92 zł)".

- Nasz związek postuluje, by od lipca bieżącego roku wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 17,92 zł za godzinę plus 25 proc. tej kwoty, a od stycznia, aby kierowcy otrzymywali minimalną stawkę godzinową powiększoną o 50 proc. Ten mechanizm mógłby obowiązywać przez lata - stawki za godzinę rosłyby bowiem wraz ze wzrostem płacy minimalnej - wyjaśniają.

ZA podkreśla, że pomimo pierwszych przychylnych deklaracji miasta i władz spółki, ostatecznie propozycje zostały odrzucone.

- Jeśli ta decyzja pilnie nie zostanie zmieniona, to nasz związek wejdzie w spór zbiorowy, w ciągu kilku dni przeprowadzi referendum strajkowe, a 21 lipca komunikacja publiczna w Kołobrzegu zostanie zablokowana. To ważny dzień, ponieważ wtedy właśnie rusza największa wakacyjna impreza w Kołobrzegu, czyli Sunrise Festival. Liczymy jednak, że miasto się opamięta, ponieważ jeśli dojdzie do strajku w czasie festiwalu, to straty miasta będą wielokrotnie wyższe od kwot oczekiwanych przez kierowców - dodają związkowcy.

Związkowa Alternatywa Kierowców w Kołobrzegu powstała niecałe dwa tygodnie temu i skupia zdecydowaną większość kierowców pracujących w spółce.

