Szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek: ustawa o COVID-19 to dewastacja praw pielęgniarek

Jak wyjaśnia Krystyna Ptok w nagraniu opublikowanym w środę (22 kwietnia, godz.18.35, FB) w mediach społecznościowych nowe przepisy przygotowane w tarczy kryzysowej powodują sytuację niezrozumiałą dla pielęgniarek i położnych.

Zaznacza, że jako przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych nie rozumie dlaczego w sytuacji, kiedy w czterech etapach rozluźnia się wprowadzone obostrzenia, pracownikom ochrony zdrowia zaciska się pasa.

- Zgodnie z nowelą Ustawy COVID-19, będą zmieniane w zakładach pracy grafiki pracy. W zależności od potrzeb pracodawcy, pielęgniarki i położne będą pracować w nieograniczonym czasie pracy w godzinach nadliczbowych. Będą musiały być na każde wezwania dyrektora, a dodatkowo mogą również na terenie tego zakładu pracy zostać zamknięte i zmuszone do odpoczynku w tym miejscu. Dodatkowo, może wystąpić zakaz przyznawania urlopów wypoczynkowych - opisuje sytuację Ptok.

Jej zdaniem, trudno zrozumień, dlaczego te rozwiązania są wprowadzane "siłowo". - Nasze prawa i wolności obywatelskie są zdewastowane. Proszę nie zapominać, że z „niewolnika nie ma pracownika”. Proszę to sobie uświadomić, proszę też zwrócić uwagę na to, że reakcja na takie skrajne traktowanie pracowników i zmuszanie ich do pewnych zachowań, może mieć wręcz odwrotny skutek - mówi przewodnicząca OZZPiP.

- Proszę też pomyśleć o tym, że pielęgniarki mogą też zacząć składać prawo wykonywania zawodu - apeluje do rządzących.

Więcej na RynekZdrowia.pl