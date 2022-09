Szef Solidarności: jesteśmy dyskryminowani i szykanowani przez kolejne rządy

KDS

- Jako działacze związkowi jesteśmy dyskryminowani, szykanowani przez kolejne rządy w naszym państwie. Bo to one powinny jasno postawić tamę temu, co dzieje się w zakładach pracy - mówił w Tychach Piotr Duda, który wziął udział w demonstracji zorganizowanej w obronie zwolnionego przewodniczącego MOZ w Nexteer Automotive Poland. Jako działacze związkowi czujemy się dyskryminowani i szykanowani przez kolejne rządy w naszym państwie tylko za to, że mamy odwagę bronić praw pracowników jako związki zawodowe niezależne od pracodawców - powiedział Piotr Duda. (fot. PAP/Marcin Gadomski)

W piątek 16 września przed gmachem Nexteer Automotive Poland w Tychach odbyła się demonstracje w obronie Grzegorza Zmudy - przewodniczącego „Solidarności" w firmie, zdaniem związkowców, kolejny już raz bezprawnie zwolnionego z pracy.

W demonstracji udział wziął Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność", który w swoim wystąpieniu podkreślał, że walka Grzegorza Zmudy trwa od 2011 roku, co w państwie prawa nie powinno mieć miejsca.

Nexteer Automotive Poland wydała w tej sprawie oświadczenie. Podkreśla w nim, że związkowiec dopuścił się naruszeń najcięższego kalibru.

Andrzej Duda w płomiennym przemówieniu porównał sytuację związkowców z posłami, którzy mogą korzystać z poselskim immunitetów.

- Posłowie wszystkich kadencji od 1989 roku, którzy mają swoje tyłki chronione poprzez immunitety, wykorzystują je niejednokrotnie wcale nie do obrony interesu obywatela polskiego. A działacz związkowy, który broni praw pracowników, jest zwalniany z art. 52, czyli za ciężkie naruszenie dyscypliny pracy. To są sytuacje niedopuszczalne - grzmiał szef Solidarności.

Szef związku wielokrotnie zwalniany i przywracany do pracy

Zaznaczał, że walka Grzegorza Zmudy rozpoczęła się 11 lat temu. Zmuda pierwsze wypowiedzenie otrzymał w czerwcu 2011 roku - kilkanaście dni po tym, jak w Nexteerze został przeprowadzony dwugodzinny strajk ostrzegawczy, zorganizowany przez „Solidarność". Po długiej sądowej batalii wrócił do pracy 11 lutego 2013 roku i tego samego dnia otrzymał kolejne wypowiedzenie.

W listopadzie 2015 roku Sąd Okręgowy w Katowicach po raz kolejny przywrócił związkowca do pracy. 22 sierpnia 2022 roku zwolniono go po raz trzeci. Tego dnia, gdy przyszedł do pracy, okazało się, że jego przepustka nie działa. Gdy po kilkudziesięciu minutach oczekiwania został ostatecznie wpuszczony na teren zakładu, poinformowano go, że nie jest już pracownikiem firmy Nexteer.

Czytaj więcej: Już wkrótce ważne zmiany w umowach o pracę. Dotkną pracodawców i pracowników Brakuje skutecznej ochrony związkowców w zakładach pracy Piotr Duda podkreślał, że w państwie prawa takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Przekonywał także, że i demonstracji wcale nie powinno dzisiaj być. Działaczom należy bowiem zapewnić lepszą niż obecnie ochronę w polskim prawie. – Jako działacze związkowi czujemy się dyskryminowani i szykanowani przez kolejne rządy w naszym państwie tylko za to, że mamy odwagę bronić praw pracowników jako związki zawodowe niezależne od pracodawców. Bo to one powinny jasno postawić tamę temu, co dzieje się w zakładach pracy. Jak wyrzucani są za działalność związkową działacze, którzy mają niby ochronę. Ale jak widać po przykładzie Grzegorza, jest to fikcyjna ochrona. Ona nic nie znaczy – mówił Piotr Duda. Czytaj więcej: Spory zbiorowe po nowemu. Zarzuty mają i pracodawcy, i związkowcy Przypomniał, że 4 lata temu Solidarność wystąpiła z inicjatywą, aby skutecznie bronić niesłusznie zwolnionych działaczy związkowych. W projekcie ustawy o odpowiedzialności zbiorowej podmiotów gospodarczych za czyny zabronione znalazł się zapis, że jeżeli działacz związkowy zostanie zwolniony, to do rozstrzygnięcia sądu zachowa pracę, a straci ją dopiero, kiedy sąd zdecyduje, że jest winny. Duda zapowiedział, że zwróci się do parlamentarzystów, by odmrozić ten projekt. - Wiemy o co chodzi tym pseudo-pracodawcom. Nie ma ochrony, można wyrzucić związkowca, rozwiązać związek. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im tę ochronę - mówił szef "S". Oświadczenie firmy Nexteer w sprawie zwolnionego związkowca Przypomnijmy, przedstawiciele Nexteera w wydanym oświadczeniu twierdzą, że decyzja o dyscyplinarnym zwolnieniu związkowca została podjęta w następstwie licznych i rażących naruszeń prawa, wewnętrznych przepisów i reguł ustanowionych przez pracodawcę oraz zasad współżycia społecznego, które stanowiły ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. - Wymaga podkreślenia, że rozwiązanie stosunku pracy dotyczy wyłącznie nieakceptowalnych i szkodliwych społecznie zachowań pracownika, a nie prowadzenia przez niego działalności związkowej - napisała spółka w oświadczeniu. Czytaj więcej: Automatyzują co się da, ale wszystkim pracownikom gwarantują dalszą pracę Nexteer utrzymuje, że były to naruszenia najcięższego kalibru, które trwały od dłuższego czasu, ale nie mogły być już dalej tolerowane i że jest gotowy wykazać prawdziwość stawianych zarzutów i udowodnić, iż naruszenia te miały miejsce, również w ramach nadchodzącego procesu sądowego. Firma zaznacza, że zarząd regionu NSZZ Solidarność był wielokrotnie informowany o naruszeniach ze strony zwolnionego pracownika oraz zapraszany do wewnętrznych komisji wyjaśniających. - Szczegółowe przyczyny zwolnienia zostały na piśmie obszernie przedstawione zwolnionemu pracownikowi, a uprzednio, w ramach konsultacji rozwiązania umowy, także zarządowi związku zawodowego i radzie pracowników. Ze względu na brak zgody pracownika na ujawnienie powodów zwolnienia nie możemy tego uczynić - informuje Nexteer. Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….

