Szef OPZZ atakuje Solidarność. To już nie związek, a część rządu PiS

- Nie ukrywam, że wiele moich koleżanek i kolegów podkreśla teraz, że Solidarność to już nie jest związek zawodowy, tylko część obecnego rządu. Niszczenie dialogu społecznego to droga donikąd. To podcinanie gałęzi, na której siedzimy - mówi dla WNP.PL Piotr Ostrowski, szef OPZZ.

Piotr Ostrowski, szef OPZZ (Fot. mat. pras.)