Sympatyczne, ale nieskuteczne. Błędne koło związków zawodowych

Choć działanie związków zawodowych jest oceniane głównie pozytywnie, to wiara w ich skuteczność jest już mniejsza. Powodów jest wiele. Zła prasa, brak edukacji, różnice pokoleniowe. O wyzwaniach, jakie stoją przed polskimi związkami, rozmawiamy z dr. Janem Czarzastym z Zakładu Socjologi Ekonomicznej SGH.

Z ubiegłorocznego badania CBOS wynika, że 46 proc. Polaków ocenia pozytywnie działalność związków zawodowych w Polsce. Jednak ich skuteczność nie zbiera tak pozytywnych recenzji. Z czego to wynika?

Dr Jan Czarzasty, Zakład Socjologi Ekonomicznej SGH: Badania CBOS właściwie jako jedyne, ze względu na swój panelowy charakter, dają nam wiedzę na temat wieloletnich trendów w uzwiązkowieniu, chociaż trzeba pamiętać, że to wciąż tylko sondaże, a takie badania zawsze obciążone są błędem pomiaru.

Co do ocen, mamy do czynienia z różnymi perspektywami. Czym innym jest ocena działalności związków zawodowych w ujęciu ogólnokrajowym, a czym innym „perspektywa własnego podwórka”, czyli miejsca pracy. Te dwie perspektywy bardzo często są rozbieżne.

W wielu przypadkach związki zawodowe są postrzegane jako instytucje „sympatyczne”, ale takie, które niewiele mogą. Próbują, mamy do nich zaufanie – mniejsze lub większe – ale ocena na podstawie własnych doświadczeń i faktów (tam, gdzie związki zawodowe działają) jest znacznie gorsza.

To prawda, że związki zawodowe mają ograniczone możliwości. Mamy trochę do czynienia z błędnym kołem. Związki są małe, więc są nieskuteczne – są nieskuteczne, bo są małe. Ludzie się do nich nie garną, na co duży wpływ ma rachunek ekonomiczny. Z prowadzonych od kilkunastu lat na SGH badań wynika, że dominuje przekonanie, które można by streścić tak: po co mam płacić składkę, skoro nic z tego nie mam.

Szukając głębiej przyczyn, słabości związków zawodowych i dialogu społecznego na poziomie miejsca pracy, widzimy, że problemem jest brak układów zbiorowych pracy. Literatura i prowadzone w tym temacie badania pokazują, że jeśli nie ma autonomicznej regulacji warunków pracy na dole, to działalność związków nie może być efektywna. Układ jest wyrazem tego, że strony ze sobą rozmawiają, to jest ukoronowanie rokowań zbiorowych. A to one świadczą o tym, że strony prowadzą dialog, który nie jest tylko rytualny. Jeżeli zapadają ustalenia pomiędzy stronami, bez ingerencji zewnętrznych czynników, to wówczas możemy mówić o sprawstwie.

Chcę jednak podkreślić, że nie tylko związki są słabe. Słabi jako środowisko są także pracodawcy. To widać na poziomie ponadzakładowym. Zakładowych układów zbiorowych jest mało. Duża ich część istnieje tylko na papierze. Układów branżowych, bardzo ważnych między innymi w kwestii dynamiki wzrostu wynagrodzeń, w Polsce w zasadzie wcale nie ma. Te rozwiązania popularne są na Zachodzie.

Jest jeszcze jeden ważny element. Spójrzmy na sektor przedsiębiorstw. Dominują MŚP, a wśród nich przewagę mają firmy zatrudniające od 1 do 9 osób, chociaż przeciętnej mikrofirmie bliżej raczej dolnej niż górnej granicy tego przedziału. W myśl polskiego prawa związek zawodowy zakłada się bardzo prosto. Wystarczy zebrać 10 osób, przeprowadzić zebranie założycielskie, zarejestrować się w sądzie. Problem, jak zebrać 10 osób, kiedy mamy do czynienia z takim rozdrobnieniem? Z naszych wyliczeń wynika, że około 40 proc. pracowników może mieć przez to problem z dostępnością do organizacji związkowej, nawet gdyby chcieli się zapisać. Dodatkowo nie przyjęły się w Polsce rady pracowników.

Zawsze w takich momentach szukam przyczyny u podstaw. Nas przecież nikt nie uczy w szkole, jak powinna wyglądać "dobra praca", to skąd mamy wiedzieć, że układy zbiorowe w miejscu pracy są tak istotne?

Absolutnie się z tym zgadzam. Problematyką stosunków pracy, związków zawodowych, dialogu społecznego, działaniem organizacji pracodawców, zajmuję się od przeszło 20 lat. To pytanie, które pani stawia, zawsze powraca i ono jest elementarne. Pamiętam spotkania, konferencje z udziałem pracodawców, związków zawodowych, środowiska akademickiego. Wszyscy wspólnie zastanawiali się nad tym, co trzeba zrobić, by ten problem niewiedzy został rozwiązany.

W szkołach oczywiście powinniśmy uczyć przedsiębiorczości i przekazywać podstawy wiedzy ekonomicznej. Co do tego zgadzają się wszyscy. Inną kwestią są efekty takiej nauki. Badania choćby Biura Informacji Kredytowej czy Związku Banków Polskich pokazują, że stan wiedzy ekonomicznej Polaków jest kiepski.

Podczas rozmów na temat edukacji, głównie związkowcy, jednak przy życzliwych reakcjach innych środowisk, zgłaszali potrzebę wprowadzenia prócz przedsiębiorczości przedmiotu, który będzie pokazywał, jak wygląda praca i jej organizacja. Pokazania, że nie jest to wyłącznie aktywność indywidualna, ale mająca swój zbiorowy wymiar: pracujemy zespołowo, ja i to co robię zależy od innych, a inni, a także ich praca ode mnie.

To jest trochę przekora Polaków, że my nie lubimy czy też nie umiemy działać wspólnie. Nie chcemy należeć nie tylko do związków. Przedsiębiorcy nie chcą się zrzeszać w organizacjach przedsiębiorców. Nie chcemy nawet działać w radach osiedlowych. Chyba jedyną w miarę powszechną płaszczyzną wspólnej pracy są rady rodziców. A przecież, od powstania w połowie XIX wieku zorganizowanego kapitalizmu, praca jest głównie zespołowa, nie indywidualna.

Zła prasa a popularność

A jak dużym problemem jest zła prasa związków zawodowych? Mieszkam na Śląsku, tu związki zawodowe są silne, znaczą dużo. Jednak w ogólnopolskim odczuciu odbierane są mało pozytywnie. Na ile to, jak odbierane są ich działania, wpływa na ich „popularność” wśród potencjalnych członków?

To jeden z powodów. Problem polega na tym, że ten zły wizerunek związków zawodowych, ta zła opinia, pochodzi zazwyczaj od osób, które same ze związkami mają niewiele do czynienia lub nie są blisko środowiska związkowego. To są moim zdaniem stereotypy pochodzące jeszcze z lat 90., coraz mniej mające wspólnego z rzeczywistością.

Gdybyśmy mieli zrobić analizę wpisów w mediach społecznościowych lub pod artykułami w internecie, to okaże się, że powtarzane są stare zaklęcia w rodzaju „związki górnicze załatwiają sobie kolejne podwyżki, premie, a my wszyscy za to płacimy”. Paradoks polega na tym, że Śląsk staje się zagłębiem motoryzacyjnym, miejscem, w którym ulokowały się duże fabryki związane z przemysłem samochodowym. Profil przemysłowy regionu staje się zupełnie inny i to jest miejsce, w którym związki zawodowe działają i mają pewne sukcesy.

Zły wizerunek związków zawodowych jest także trochę reprodukowany przez media. Często w głównych mediach dominuje niezbyt przychylny obraz związków, pełen stereotypów powtarzanych od lat, półprawd czy prawd aktualnych kilkanaście lat temu, ale dziś już nie.

Mamy też czynnik pokoleniowy. Związki zawodowe dziś nie są organizacjami młodymi, one się starzeją.

43 lata – średni wiek związkowca.

Badania pokazują, że wśród młodych osób czynne uczestnictwo w związkach zawodowych jest śladowe. Średnia wieku związkowca to 43 lata, ale na poziomie struktur kierowniczych średnia wieku jest jeszcze wyższa. W tym miejscu pojawia się problem braku kontaktu i zrozumienia. To jest mówienie innym językiem, obcym dla młodych. To jest słabe rozumienie problemów, z jakimi dziś na rynku pracy spotyka się młode pokolenie, ludzie, pracujący w gospodarce platformowej, wykonujący prace sprekaryzowane. To wszystko skutkuje tym, że ciężko jest związkom dotrzeć do tego młodego, pracującego człowieka, jeśli nie rozumie się jego sytuacji.

Jednak to duże związki są bardziej popularne niż te mniejsze, myślące już trochę inaczej.

Bo duży może więcej. Reprezentatywność na poziomie ogólnopolskim daje miejsce w Radzie Dialogu Społecznego. Ustawy dają dużym organizacjom pewne uprawnienia, np. w przypadku konsultacji przepisów prawnych czy budżetu. Duże organizacje są widoczne. O małych rzadko się słyszy.

Są jednak przykłady, że związkom, także tym mniejszym, coś się udaje. Weźmy Amazona, gdzie mimo że mamy do czynienia z amerykańską korporacją, a te jak wiemy są niechętnie nastawione do związków, można aktywnie i sprawczo działać. W Polsce mamy przykłady na to, że pewna forma nacisku, nowe formy organizacji związkowych się sprawdzają.

Małe związki odpowiedzią na rynek pracy?

A czy te małe, nowe organizacje związkowe to będzie alternatywa właśnie dla tego młodszego pokolenia pracowników? Dziś protestują nie tylko Ci pracujący w dużych fabrykach, mający za sobą duże organizacje związkowe. Kilka lat temu protestowali kierowcy Ubera, protestowali kurierzy firmy Glovo. W tym drugim przypadku sam protest został dość specyficznie „stłumiony”. Co może nieść ze sobą „uberyzacja” pracowników?

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych rozszerzyła krąg ludzi uprawnionych do wstępowania i zakładania związków zawodowych. Od początku 2019 r. mogą należeć do nich nie tylko ci z umowami o pracę, ale także osoby na umowach cywilno-prawnych, samozatrudnieni, a nawet wolontariusze i stażyści. „Solidarność” już wcześniej miała statutowy zapis, na mocy którego samozatrudnieni mogli do związku przystępować. Zrobiono więc krok w dobrą stronę i naprawiono przepisy, które były niezgodne z zapisami konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, co też było wstydliwym faktem.

Pytanie, czy jest to krok wystarczający. Moim zdaniem nie. Czy małe związki mogą być alternatywą? Być może. Jest jednak pewien problem. Jeżeli zrzeszanie pracowników ma mieć jakikolwiek sens, to muszą mieć oni wspólny interes. W tej nowej gospodarce jest to, jak wiemy, niesamowicie trudne. W przypadku kurierów czy pracowników logistyki jest to jeszcze możliwe. Kurierzy Glovo czy współpracownicy Ubera zaczęli protestować w momencie, w którym sytuacja na rynku pracy była dla nich bardzo korzystna, mieli podstawę, żeby upominać się o swoje interesy.

Problem pojawia się w momencie, gdy mówimy o platformach, na których praca jest rozdzielana przez aukcje. Pojawia się pytanie, kto i za ile; zleceniodawca otrzymuje oferty. Jeśli zgłosi się ktoś z odpowiednimi kompetencjami i dobrą ofertą, wygrywa. To jest wymiar, który z perspektywy związków będzie bardzo trudny do opanowania.

Te zawody i zajęcia, które związane są z realnym miejscem, mają duże szanse na wsparcie związków. Problematyczna może okazać się co prawda kwestia stabilności zatrudnienia.

Z tym problemem próbują się mierzyć kraje zachodnie. Robią to zarówno związki zawodowe, jak i państwo, poprzez prawo. Jeśli mielibyśmy układy zborowe, to można tworzyć konkretne branżowe regulacje, ponieważ Kodeks pracy oferuje możliwość generalizacji układu, tzn. rozszerzenia go nawet na wszystkich pracowników danej branży.

Porozmawiajmy teraz o tych dużych firmach. Dziś obserwujemy sytuację w Solarisie, w połowie 2021 roku obserwowaliśmy strajk generalny w Parocu. Czy to oznacza, że z takimi sytuacjami będziemy mieli do czynienia coraz częściej? Czy sytuacja na rynku pracy plus sytuacja ekonomiczna (inflacja) wpływają na to, że pracownicy będą coraz częściej w bardzo dosadny sposób walczyć o swoje prawa?

Moim zdaniem tak. To jest czynnik zewnętrzny, który związkom zawodowym może pomóc, dając im nowe życie. Inflacja dotyka każdego, pojawia się kwesta nie tyle podwyżek, co waloryzacji wynagrodzeń. To nie jest indywidualny problem. To wszystko może być impulsem, który sprawi, że organizacje związkowe zaczną być postrzegane przez pracowników jako te, które mogą coś zmienić. W dużych firmach pracownik walczący o swoje w pojedynkę, będzie miał zdecydowanie trudniej.

Sytuacja w Solarisie, mimo że nadal nierozwiązana, jest przykładem na to, co mogą osiągnąć organizacje związkowe. Widzimy bowiem, że są pewne kwestie, których samodzielnie nie da się rozwiązać, gdzie potrzebne jest działanie wspólne.

To co widzimy w tej chwili, być może pozwoli nam skorygować nasze pojęcie na temat rynku pracy. On jest bowiem daleki od tego, jakim chce go widzieć ekonomia głównego nurtu. Rynek pracy jest inny niż rynki towarowe, praca ludzka nie jest towarem, a przynajmniej nie tylko. I co najistotniejsze – relacja między pracodawcą i pracownikiem nigdy nie jest równa. Stąd się wzięło prawo pracy, które ma tę nierównowagę łagodzić.

USA jak laboratorium społeczne

Jak patrzeć na to, co się dzieje w Stanach? Z sondażu Gallupa wynika, że związki zawodowe popiera 68 proc. amerykanów - to najwyższy odsetek od 1965 roku, kiedy wynosił 71 proc. Mamy sytuację w Amazonie, który się uzwiązkawia i czemu przyglądają się największe światowe media. Jest odrodzenie ruchu antypracy, mamy „wielką rezygnację”.

Z naszego punktu widzenia Stany Zjednoczone można traktować trochę jak laboratorium społeczne. To jest nadal globalne centrum rozwoju gospodarczego. Trendy, które tam kiełkują, mogą się upowszechnić.

Pytanie, czy wszystko, co się tam dzieje, przełoży się na polski rynek. Nie jestem do końca przekonany, że Wielkie Odejście, z którym mieliśmy do czynienia w Stanach podczas pandemii, mogłoby się wydarzyć i u nas. Polska gospodarka, w przeciwieństwie do amerykańskiej, nie jest tak bardzo nastawiona na usługi. Serwicyzacja zawsze była u nas o wiele mniejsza, choć patrząc na dane z ostatniej dekady, widać jej wielki postęp w przekroju całej gospodarki. Jesteśmy pod tym względem bardzo do przodu, jeśli porównać to z innymi państwami naszego regionu, np. Rumunią. Jednak to ciągle nie to, co w Stanach Zjednoczonych czy krajach północnej Europy.

Wielkich Odejście może dotyczyć głównie sprekaryzowanych prac. Ten medal ma dwie strony. Z jednej pracownicy, którzy odchodzą, bo taka praca im się nie opłaca. Z drugiej pracodawcy, którzy mówią: ok, możecie sobie pójść. Trywializuję trochę, ale nie ma wątpliwości, że pandemia przyspieszyła cyfryzację, robotyzację, automatyzację wielu procesów. Tu można pracę ludzką eliminować, a najlepszym przykładem są testowane w naszym kraju sklepy autonomiczne, które nie wymagają pracy człowieka. Mamy szereg prac prostych, powtarzalnych, niewymagających kwalifikacji i kompetencji. Prac, w których technologie są dostępne i pozwalają na eliminowanie pracy ludzkiej.

To wszystko sprawi, że będziemy musieli zacząć myśleć o dochodzie dla ludzi pozbawionych pracy. Po prostu w imię utrzymania pokoju społecznego. A temat dochodu podstawowego zazwyczaj poruszany jest w Polsce podczas rozmów z dziennikarzami lub seminariów naukowych i od razu spotyka się z kontrą. Są jednak kraje, w których nawet jeśli tego pomysłu się jeszcze nie realizuje, to już bardzo poważnie się o nim dyskutuje na poziomie politycznym. Wyobrażenie, że ludzie odchodzą z rynku pracy i znikają jest mrzonką.

Ciekawy jest wątek odżywania związków zawodowych w Stanach i warto się mu na pewno przyglądać. To, co się dzieje, wiąże się z tym, że nastroje w opinii publicznej są bardzo spolaryzowane, mocno odbiły – zarówno na prawo, jak i na lewo. Mamy dwa skrajne skrzydła i wypłukany środek. A lewa strona zyskuje coraz większe poparcie młodych ludzi i mniejszości.