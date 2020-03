Strajk za strajkiem. Polscy pracownicy mają dość

Od początku roku widać duże nasilenie strajków. Zapomnieć o sobie nie dają nauczyciele. Każdego miesiąca obchodzą miesięcznicę największego strajku w polskiej oświacie, który rozpoczął się 8 kwietnia 2019 roku. Pikietę przeprowadzili już nauczyciele w Krakowie, Gdańsku i Katowicach, a 10 marca w Łodzi. – Chcemy zaprotestować przeciwko obecnej sytuacji w oświacie, niskim wynagrodzeniom, obniżaniu prestiżu zawodu nauczyciela, brakowi podwyżek – zapowiadał Marek Ćwiek, szef łódzkiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Duży ogólnopolski strajk szykują fizjoterapeuci. – Weszliśmy w spór zbiorowy w 60 oddziałach. Koronawirus na razie wydłużył czas do protestu, który byliśmy gotowi przeprowadzić już w marcu – mówi Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. – Czekaliśmy na spotkanie trójstronnego zespołu z ministrem, miały zostać przeanalizowane nowe przeliczniki dla fizjoterapeutów, diagnostów i innych zawodów medycznych. Na tę chwilę otrzymaliśmy informację, że do końca kwietnia nie będzie spotkań w ministerstwie – mówi.

Fizjoterapeuci wywalczyli w ubiegłym roku podwyżki, ale po podniesieniu płacy minimalnej nie da się ich - jak twierdzą - odczuć, w dodatku nie wszystkim pracownikom zostały one wypłacone. – Fizjoterapeuci zarabiali 2,2 tys. zł. Po tym, gdy dostali po 500 zł podwyżki, zarabiają 200 zł więcej niż minimalna pensja. Mówimy o osobach z wyższym wykształceniem, które pracują z pacjentem, muszą się doszkalać, mają 10-letni staż pracy. System jest chory – mówi Tomasz Dybek i zapowiada ogólnopolski strajk. – Będzie głodówka, będzie absencja, będzie białe miasteczko – w jakiej kolejności, gdzie i jak, to będzie niespodzianka – zapowiada.

fot. OPZZPF

Pracownicy produkcji walczą o swoje

O podwyżki stale walczą pracownicy zakładów produkcyjnych. Strajk wisiał w powietrzu w sosnowieckim Bitronie. Fabryka zajmuje się produkcją komponentów elektromechanicznych i elektronicznych dla przemysłu AGD, motoryzacji i energetyki, a wśród jej klientów są czołowi producenci w tych sektorach.

Śląsko-dąbrowska Solidarność informowała, że pod koniec lutego przeprowadzono tam referendum strajkowe. Za akcją protestacyjną opowiedziało się 95 proc. załogi. Udział w referendum wzięło 66 proc. załogi. W firmie udało się jednak podpisać porozumienie. Zawarto je 5 marca. Zgodnie z jego zapisami, stawki godzinowe pracowników wzrastają o 2 zł brutto. Wynagrodzenia zasadnicze osób, które nie pracują w systemie godzinowym, będą wyższe o 336 zł brutto miesięcznie. Podwyżki obowiązują od 1 stycznia br., co oznacza, że pracownicy otrzymają w marcu wyrównanie za styczeń i luty.

Podwyżek domagają się pracownicy International Paper Kwidzyn, wiodącego producenta celulozy i papieru w Europie. W lutym odbyła się manifestacja przed bramą zakładu. Protest zorganizowały trzy organizacje związkowe działające na terenie firmy: Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność IP Kwidzyn, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników IP Kwidzyn oraz Związek Inżynierów i Techników IP Kwidzyn. Wzięło w nim udział około 500 pracowników. Zatrudnieni domagają się podwyżek w wysokości 415 zł. Pracodawca oferuje połowę mniej – 206 zł. - Od czasu pikiety odbyły się dwie tury mediacji 20 lutego i 4 marca. Dnia 4 marca podpisaliśmy protokół rozbieżności.



Ostrzeżenie dla pracodawcy

Aktualnie czekamy na listę pracowników, aby przeprowadzić referendum strajkowe - mówiMarek Ziarkowski, przewodniczący NSZZ "Solidarność" International Papier Kwidzyn S.A.

Strajk ostrzegawczy kilka dni temu (6 marca) przeprowadzili pracownicy ASK Poland, firmy z branży automotive z siedzibą w Bielsku-Białej, zajmującą się produkcją kompleksowych systemów nagłośnieniowych, prętów antenowych i wzmacniaczy. Do strajku przystąpili pracownicy z zakładów w Bielsku-Białej i Wilkowicach. Pracownicy żądają wzrostu płacy o 350 zł miesięcznie oraz podniesienia dodatku stażowego o 100 zł miesięcznie. Pracodawca proponuje wzrost płacy o 120 zł miesięcznie (71 groszy za godzinę) i podniesienie dyscyplinującej pracowników premii absencyjnej o 50 zł/mies.

Strajk generalny planują pracownicy Solaris Bus & Coach, producenta autobusów miejskich, trolejbusów i tramwajów. W środę 4 marca doszło do kolejnego spotkania z zarządem Solarisa w sprawie wynagrodzeń. Pojawił się na nim także prezes firmy. Rozmowy zakończyły się jednak fiaskiem. - Na miejscu w Bolechowie-Osiedlu oraz w centrali Zarządu Krajowego Konfederacji Pracy w Warszawie podejmujemy już pierwsze działania w celu przeprowadzenia strajku generalnego, który zostanie poprzedzony serią demonstracji i referendum strajkowym – informuje związek OPZZ Konfederacja Pracy w Solaris Bus & Coach S.A. Na środę 11 marca zaplanowane jest ostatnie spotkanie mediacyjne. Związkowcy mówią o nim "spotkanie ostatniej szansy".

Kłopot dla samorządów

Z problemami mierzą się także samorządowcy. W Łodzi 5 marca odbył się strajk ostrzegawczy pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W godzinach od 3.30 do 5.30 w Łodzi nie wyjechały tramwaje i autobusy. Dzień wcześniej niepowodzeniem zakończyły się mediacje w spółce. Po strajku obie strony nadal wróciły do rozmów. Łódź jednak bezradnie rozkłada ręce, twierdząc, że na podwyżki nie ma pieniędzy, a wzrost płac odbiłby się na portfelach łodzian, którzy zapłaciliby więcej za bilety. Jak wyjaśnia Maciej Sobieraj, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu, łącznie miasto na MPK przeznacza 552 mln zł, z czego wpływy z biletów wynoszą jedynie 30 proc., czyli 165 mln zł. Oczekiwania płacowe w MPK wymagałyby dodatkowo ok. 30 mln zł, co przełożyłoby się na wzrost ceny biletów, np. z 3 zł na 3,60 lub migawki z 96 zł na 115, czyli o 20 proc. ZDiT otrzymał z miejskiego budżetu 552 mln zł i nie ma możliwości, by wygenerować wolne dodatkowe środki na podwyżki w MPK.

Z podobnym problemem borykał się samorząd Elbląga. Od 17 lutego do 2 marca odbywał się tam strajk pracowników tramwajów. Protestowało 60 osób. Miasto z dnia na dzień zostało bez tramwajów, bo motorniczy nie wyjechali w miasto. Zawieszonych zostało wszystkich pięć elbląskich linii tramwajowych. Uruchomiono linie zastępcze. Tramwajarze wywalczyli swoje. Elbląska Gazeta Internetowa podaje, że pensja zasadnicza osób, które zarabiały mniej niż 3250 złotych brutto, wzrośnie w sumie o 300 złotych brutto, a pozostałych o 150 złotych brutto (w dwóch turach od 1 stycznia i 1 lipca).

Podwyżki nie wystarczyły

W kwietniu odbędzie się referendum strajkowe w Kauflandzie. Taką decyzję podjął Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Wolnego Związku Zawodowego "Jedność Pracownicza". Pierwsze z nich odbędą się w marketach w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim w dniach 24-25 kwietnia 2020 roku. Oznacza to, że związkowców nie zadowoliła podwyżka zaproponowana przez zarząd sieci w lutym.

Związek domaga się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki Kaufland o 800 zł. Aktualny wzrost wynagrodzeń, jaki wprowadził pracodawca od 1 marca, nie satysfakcjonuje związkowców i w żaden sposób nie rekompensuje rosnących kosztów życia.

Coraz więcej strajków

W lutym protestowali również górnicy z kopalni należących do Polskiej Grupy Górniczej. Udało im się jednak porozumieć z pracodawcą. Liczba strajków od początku roku nie napawa optymizmem. – Faktycznie w ostatnim czasie mamy informacje o nowych zapowiedziach strajków. Najczęściej podnoszonym przez pracowników postulatem jest podwyżka pensji. Wzrost tego typu oczekiwań wynika m.in. z komunikowanego szeroko wzrostu przeciętnego wynagrodzenia – ponad 7 proc. w skali roku w sektorze przedsiębiorstw – zwraca uwagę Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy z Konfederacji Lewiatan. Jak podkreśla, jeśli w jakiejś firmie płace znaczenie odbiegają od przeciętnej, a ponadto pracownicy nie mieli podwyżek w ostatnich latach, rodzi to poczucie, że nie korzystają oni z dobrej sytuacji gospodarczej. – Oczekiwania wzrostu wynagrodzeń mogą być również wzmacniane przez coraz wyższą i bardziej odczuwaną podwyżkę cen podstawowych produktów żywnościowych.

Ta sytuacja szczególnie dotyczy szeroko rozumianego sektora publicznego – zwraca uwagę ekspertka.

Przypomina jednak, że strajk pracowników to następstwo braku porozumienia w toku prowadzonych negocjacji pomiędzy pracodawcą a przedstawicielstwem pracowników. Aby do niego doszło, trzeba spełnić określone przesłanki w ustawie, wyczerpać procedurę rokowań lub mediacji. Zatem nie każda zapowiedź protestów musi się spełnić i przekształcić w strajk. Żądania pracowników to kłopot dla pracodawców. – Dla pracodawców presja dotycząca wzrostu wynagrodzeń jest coraz bardziej trudna do udźwignięcia, tym bardziej, że mamy do czynienia z kilkoma zjawiskami jednocześnie: znaczącym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, rekordową podwyżką płacy minimalnej i bardzo silnie odczuwanym brakiem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, co wymaga podnoszenia kosztów przygotowania poszczególnych osób do pracy na określonych stanowiskach. W poprzednich latach wzrost płac nie przekładał się na ceny produktów końcowych. Od 2019 roku mamy wyraźny wzrost cen, co oznacza, że podwyżki wynagrodzeń zaczęły mieć wpływ na to, ile płacimy w sklepach – mówi Moniak Fedorczuk.