Strajk w międzynarodowej korporacji. "Upór zarządu jest bez sensu"

Od kilku dni w Trzemesznie strajkują pracownicy firmy Paroc. Domagają się m.in. umów o pracę na czas nieokreślony i wyższych pensji. Ze strajkującymi spotkał się poseł Adrian Zandberg z partii Razem.

Trwa strajk w fabryce Paroc. Ze strajkującymi spotkał się poseł Adrian Zandberg (fot. mat. pras. Partia Razem)

Od środy (4 sierpnia) produkcja w firmie Paroc Polska stanęła.

Pracownicy domagają się waloryzacji płac, uregulowania dodatku stażowego oraz kwestii umów czasowych.

Strajkujących wspiera poseł Adrian Zandberg z partii Razem, który bierze udział w rozmowach z kierownictwem spółki.

W fabryce Paroc Polska w Trzemesznie, która zatrudnia 780 osób, trwa strajk generalny. Od środy (4 sierpnia) produkcja stanęła. Jak wówczas informowała OPZZ Konfederacja Pracy, załoga w całości odmówiła pracy, bo wystosowane postulaty nie zostały spełnione. Pracownicy domagają się waloryzacji płac, uregulowania dodatku stażowego oraz kwestii umów czasowych.

We wtorek (10 sierpnia) ze strajkującymi robotnikami spotkał się poseł Adrian Zandberg z partii Razem.

- To już nie jest tylko lokalny strajk. Patrzy na was cała Polska. Nie jest łatwo zrobić strajk w międzynarodowej korporacji, wytrzymać, nie dać się złamać. Pokazaliście, że to możliwe - mówił do strajkujących pracowników Parocu Zandberg na wiecu przed budynkiem fabryki.

Mimo pandemii spółka Paroc zanotowała w 2020 roku wzrost sprzedaży. Dobra sytuacja firmy nie przekłada się jednak na polepszenie sytuacji pracowników.

- Media ciągle mówią, że przez pandemię biznes ledwo wiąże koniec z końcem. I w części firm to jest prawda. Ale są też branże, które mają wielkie zyski. Czas porozmawiać o tych zyskach, bo te zyski wypracowali pracownicy. Postulaty pracowników Paroc Polska są rozsądne i skromne. Firma traci każdego dnia więcej przez strajk, niż kosztowałoby spełnienie tych postulatów. Upór zarządu jest bez sensu, porozumienie z pracownikami będzie po prostu korzystne dla firmy - mówił Zandberg na wiecu strajkowym.

- To nie jest strajk tylko o siebie, o jedną czy druga grupę pracowników. To strajk solidarny, o normalne, bezterminowe umowy o pracę, o jasne zasady dla wszystkich. Droga do zakończenia strajku jest prosta: traktować pracowników po partnersku - podsumował poseł Lewicy. Światełko w tunelu Adrian Zandberg wziął też udział w rozmowach związkowców z kierownictwem zakładu. Jak poinformował na Facebooku, sprawa posunęła się do przodu. - Po tych paru godzinach wiem, że można się porozumieć, ale zarząd musi zrobić większy krok w stronę pracowników. Dopóki go nie ma, strajk trwa - czytamy. Trzy postulaty Przypomnijmy, pracownicy domagają się od firmy spełnienia trzech postulatów. Po pierwsze podwyższenia dodatku stażowego. - W tej chwili pracownicy, którzy mają 15-letni staż, dostają 70 zł dodatku, czyli tyle co nic. My chcemy, żeby dodatek w wysokości 5 proc. średniej zakładowej wypłacano już po pięciu latach - mówi Piotr Burczyński z Konfederacji Pracy. Po drugie, pracownicy chcą gwarancji umów o pracę na czas nieokreślony dla każdego pracownika już po sześciu miesiącach zatrudnienia. Jak zaznaczają związkowcy, dziś około jedna trzecia załogi pracuje na umowach na czas określony. Ostatni postulat to waloryzacja płac. - Obecnie w regulaminie pracy znajduje się zapis o corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji ustalany przez Główny Urząd Statystyczny. Pracownicy chcieliby jednak, aby przy podwyżkach uwzględniano też nominalny wzrost płacy minimalnej i – jeśli okaże się wyższy niż wzrost inflacyjny – to na jego podstawie wypłacano podwyżki - czytamy na stronie związku.

