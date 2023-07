Strajk w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wisi na włosku

Sytuacja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa staje się coraz bardziej napięta. Trwają przygotowania do referendum strajkowego, które odbędzie się od 4 do 11 sierpnia. Jego wynik będzie miał wpływ na przyszłość agencji i tempo wypłat dopłat dla rolników.

Spór między pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a jej kierownictwem przybiera na sile. Związki zawodowe, po tym jak nie doczekały się odpowiedzi od ministra rolnictwa Roberta Telusa, napisały do premiera Mateusza Morawieckiego.

Związkowcy domagają się m.in. podwyżek płacy zasadniczej, wprowadzenia premii kwartalnych uzależnionych od frekwencji, kontroli zatrudnienia w Agencji czy jasno określonych zasad i możliwości awansu.

W dniach 4-11 sierpnia 2023 r. odbędzie się referendum strajkowe. Chęć udziału w nim zgłosiło 6500 pracowników, czyli ok. 57 proc. zatrudnionych.

Spór trwa od dwóch lat. Na horyzoncie widmo strajku

Od dwóch lat trwa konflikt między związkami zawodowymi a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pracownicy agencji domagają się podwyżek wynagrodzeń odpowiadających zwiększającym się obowiązkom. 16 czerwca 2023 r. dwa związki w ARiMR postanowiły o przeprowadzeniu strajku po wcześniejszym referendum online w NSZZ Solidarność. Wynik referendum będzie kluczowy dla dalszych działań agencji i wpłynie na losy pracowników oraz relacje z rolnikami.

– Obecnie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają przygotowania do referendum strajkowego. Ok 6 500 pracowników, tj. ok. 57 proc. pracowników złożyło oświadczenia z mailem umożliwiającym głosowanie w referendum strajkowym. Pozwala to przypuszczać, że referendum się odbędzie i będzie ważne – czytamy w liście związkowców do premiera Mateusza Morawieckiego.

Minister nie odpowiada, związki kierują list do premiera