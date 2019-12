Strajk transportu w Polsce? Zapomnijcie

Z powodu strajku we Francji jeździ tylko co piąty pociąg TGV i podmiejskich kolei Transilien, także nieliczne autobusy w komunikacji międzymiastowej, np. FlixBusa. W regionie Ile-de-France stoi metro. Czy w Polsce byłby możliwy taki powszechny paraliż przewoźników transportowych, a jeśli tak - w jakich warunkach i okolicznościach? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do przedstawicieli różnych środowisk branży transportowej.>

Autor: Piotr Stefaniak 11 gru 2019 6:01