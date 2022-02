Spór zbiorowy zakończony. Pracownicy wywalczyli podwyżki

Pensje zasadnicze pracowników Bitron Poland wzrosną o ok. 350 zł brutto miesięcznie. Otrzymają oni także jednorazowy bonus w wysokości 400 zł brutto.

Autor: jk

• 31 sty 2022 14:05





W sosnowieckim Bitronie pracuje około 1000 pracowników (fot. solidarnosckatowice.pl)

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność, stawki zasadnicze wszystkich pracowników firmy Bitron Poland w Sosnowcu wzrosną o 2,10 zł brutto - co daje ok. 350 zł brutto miesięcznie (w miesiącu, w którym wypada 168 godzin roboczych). Ponadto podpisane porozumienie przewiduje, że o 50 zł brutto podniesiony zostanie także dodatek za pracę w niedzielę. Teraz będzie on wynosił 150 zł brutto. Wzrośnie także ekwiwalent za pranie odzieży.

- Trudno powiedzieć, że jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z poziomu wynegocjowanych podwyżek, ale trzeba wyraźnie podkreślić, że w tej chwili na inne porozumienie nie było szans. Nie chcieliśmy już dłużej przeciągać rozmów, Pracownicy też byli już zmęczeni przedłużającym się oczekiwaniem na wzrost wypłat – dodaje Izabela Będkowska, przewodnicząca „Solidarności” w sosnowieckiej spółce.

"Solidarność" informuje też, że porozumienie zostało podpisane 26 stycznia w obecności mediatora i zakończyło spór zbiorowy na tle płacowym.

W sosnowieckim Bitronie pracuje około 1000 pracowników. Firma specjalizuje się w produkcji podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD.

