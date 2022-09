Spór zbiorowy w gliwickim Stellantisie trwa. Rozmowy zakończone fiaskiem

jk

• 28 wrz 2022 16:28





Fiaskiem zakończyła się kolejna runda rokowań w sporze zbiorowym pomiędzy przedstawicielami „Solidarności” Stellantis Gliwice a dyrekcją zakładu. Spór dotyczy czasu pracy i harmonogramów pracy. Fabryka Stellantisa w Gliwicach (Fot. Piotr Myszor)

Związkowcy z "Solidarności" i zarząd Stellantisa Gliwice zadecydowali o podpisaniu protokołu rozbieżności.

Pracodawca nie miał w zasadzie do zaoferowania nic ponad to, co deklarował ustnie kilka tygodni wcześniej, jeszcze przed eskalacją niezadowolenia wśród zniecierpliwionej załogi – mówi Mariusz Król, przewodniczący „Solidarności” w gliwickiej fabryce.

Kolejnym etapem sporu zbiorowego są mediacje z udziałem mediatora zewnętrznego.

- Przebieg rozmów 27 września był rozczarowujący. Pracodawca nie miał w zasadzie do zaoferowania nic ponadto, co deklarował ustnie kilka tygodni wcześniej, jeszcze przed eskalacją niezadowolenia wśród zniecierpliwionej załogi – mówi Mariusz Król, przewodniczący „Solidarności” w gliwickiej fabryce.

- Różnica była właściwie tylko jedna. Teraz te propozycje miał spisane na kartce. Natomiast merytorycznie w żadnym stopniu nie zbliżały nas one do porozumienia. Oceniliśmy, że w tej sytuacji nie ma już na co czekać. Podpisaliśmy protokół rozbieżności, który kończy etap rokowań. Teraz ma zostać wyznaczony zewnętrzny mediator. Jeśli mediacje nie przyniosą rozstrzygnięć, będziemy zmuszeni skorzystać z kolejnych, bardziej radykalnych instrumentów, które przewiduje ustawa o sporach zbiorowych – dodaje Król.

Spór zbiorowy w Stellantis Gliwice

12 września „Solidarność” Stellantisa Gliwice wystąpiła w trybie sporu zbiorowego m.in. o ustalenie harmonogramu czasu pracy na cały okres rozliczeniowy. Jak podkreślają związkowcy, chodzi o to, żeby harmonogramy czasu pracy były przewidywalne i stałe, a nie zmieniane z godziny na godzinę, z dnia na dzień.

Efekt jest tak, że - jak podkreślają związkowcy - załoga musi być w ciągłej gotowości do pracy. Z tego powodu rosną także miesięczne wydatki. - Wcześniej kilku ludzi dojeżdżało do fabryki jednym samochodem. Dzieląc się kosztami paliwa, oszczędzali. Teraz przełożeni te godziny zmieniają, jednym każą kończyć pracę o 14.00, innym o 16.00. Wobec tego każdy musi przyjeżdżać swoim autem, co oznacza bardzo duży wzrost miesięcznych kosztów paliwa – podkreśla Król. Ponadto „S” chce też zagwarantowania co najmniej dwóch wolnych weekendów w każdym miesiącu i ustalenia jako podstawowego 8-godzinnego dnia pracy pracowników produkcyjnych. Regulaminy pracy i wynagradzania zostały przyjęte zgodnie z prawem O odniesienie się do stawianych przez związki zarzutów poprosiliśmy przedstawicieli firmy. W przesłanej PulsHR.pl odpowiedzi firma podkreśla, że regulaminy pracy i wynagradzania zostały przyjęte zgodnie z prawem i opierają się wyłącznie na rozwiązaniach przewidzianych w Kodeksie Pracy - wprowadzono je w porozumieniu z przedstawicielami załogi wybranymi zgodnie z prawem. Firma Stellantis wyjaśniła też, że rozwiązania regulujące system pracy i okres rozliczeniowy zostały przyjęte w oparciu o dwa kryteria: zgodności z prawem, w tym Kodeksem pracy, oraz adekwatności do obecnej rzeczywistości biznesowej i ekonomicznej. - Celem przedsiębiorstwa było, i jest, wprowadzanie odpowiedzialnych biznesowo i społecznie rozwiązań oraz decyzji, które dadzą stabilne podstawy do funkcjonowania w niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej w Europie, a tym samym ochrony istniejących miejsc pracy oraz zapewnienia stabilnego i odpowiedniego wynagrodzenia swoim pracownicom i pracownikom - napisała firma. Odnosząc się z kolei do zmiennego czasu pracy w obecnym okresie to, firma Stellantis zaznaczyła, że nie wynika on z zasad regulowanych w regulaminach, ale z okresu uruchomienia zakładu i produktu. - W okresie głębokiego kryzysu gospodarczego, bardzo wysokiej inflacji, ogromnego wzrostu cen surowców i energii, uderzających w przedsiębiorców, a także przedłużającego się braku komponentów niezbędnych do utrzymania produkcji, wiele firm ogłasza upadłość bądź redukuje zatrudnienia lub ogranicza działalność. Dodatkowe destabilizowanie sytuacji jest działaniem, które niestety należy nazwać nieodpowiedzialnym - twierdzą przedstawiciele firmy.

