Spór w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Związek powiadomił prokuraturę

Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL) właśnie złożył doniesienie do prokuratury. Sprawa dotyczy zwolnienia przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) chronionego prawem członka związku zawodowego, który miał alarmować o łamaniu procedur bezpieczeństwa w Agencji.

Jak podaje związek, już w czerwcu 2020 roku p.o. prezes PAŻP podjął próbę dyscyplinarnego pozbycia się z firmy kontrolera (fot. pansa.pl)

Trwa spór na linii Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego a Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W PAŻP miało dojść do zwolnienia chronionego prawem związkowca, który wskazywał na uchybienia, do jakich miało dochodzić w Agencji.

Związek zgłosił sprawę do prokuratury.

Jak podaje ZZKRL, pracę stracił pracownik z ponad 25-letnim stażem, który wcześniej alarmował o łamaniu procedur bezpieczeństwa. W 2012 roku zatrudniony był na stanowisku specjalisty ds. operacyjnego zarządzania bezpieczeństwem w ruchu lotniczym i uzgadniał analizę bezpieczeństwa dotyczącą pracy na połączonych stanowiskach, o której głośno było w ostatnim czasie w mediach.

Gdy PAŻP z początkiem pandemii zaczęła stosować SPO (Single Person Operations), wskazywał on na uchybienia, niezgodności z akceptowaną przez siebie w przeszłości analizą i wynikające z tego potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Jak podaje związek, już w czerwcu 2020 roku p.o. prezes PAŻP podjął próbę dyscyplinarnego pozbycia się z firmy kontrolera, jednak po sprzeciwie ZZKRL i formalnej odmowie udzielenia zgody na zwolnienie działacza związkowego, odstąpiono od tego zamiaru. Organizacje pracownicze odebrały to działanie jako próbę zastraszenia. Jak wynika z relacji związku, w listopadzie 2020 roku firma wręczyła po raz kolejny wypowiedzenie temu samemu działaczowi związkowemu. Wciągu ostatnich 3 miesięcy związek starał się odwieść od tej decyzji p.o. prezesa Agencji.

- Podejmowane przez strony negocjacje do ostatniego dnia dawały nadzieję na pozytywne zakończenie, w tym odstąpienie Agencji od zamiaru zwolnienia chronionego pracownika i finalnie powrót będącego na wypowiedzeniu kontrolera do służby. Wszystko zmieniło się, gdy w ostatnich tygodniach, do tej pory nieznane na zewnątrz problemy Agencji, zaczęły wypływać na światło dzienne za sprawą licznych publikacji medialnych. Mamy powody przypuszczać, że nagła zmiana nastawienia pracodawcy, zerwanie rozmów i ostatecznie bezprawne zwolnienie działacza związkowego ma z tym bezpośredni związek - czytamy w komunikacie ZZKRL.

Związek podkreśla, że od instytucji zapewniającej bezpieczeństwo w ruchu lotniczym należy oczekiwać poważnego i rzetelnego potraktowania wszystkich informacji, które mogą mieć na to bezpieczeństwo wpływ.

- Niestety, obecne kierownictwo Agencji zamiast kontynuować dialog z pracownikami i podjąć dalsze starania w celu wyjaśnienia wątpliwości oraz wdrożyć działania naprawcze, decyduje się na bezprawne zwolnienie z pracy jednego ze specjalistów alarmujących w dobrej wierze o zagrożeniach. Jesteśmy dziś świadkami próby zastraszenia i uciszenia pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo operacji lotniczych w Polsce - alarmują związkowcy. W efekcie zdecydowali się (1 marca 2021 roku) złożyć doniesienie do prokuratury dot. utrudniania działalności związkowej przez kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. O odniesienie się do stawianych przez związek zarzutów poprosiliśmy przedstawicieli Agencji. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, zamieścimy ją na łamach PulsHR.pl .

