Spór w Kauflandzie trwa. Pracownicy chcą 7200 zł za dyskryminację kobiet

• 6 sie 2022 10:24





Wolny Związek Zawodowy "Jedność Pracownicza" zarzuca sieci Kaufland dyskryminowanie kobiet. Jak informuje „nawet 7200 zł otrzymają kobiety dyskryminowane przez Kaufland". Związek powołuje się na decyzję PIP po kontroli w jednym z marketów. Jednak pracodawca zaprzecza takiej narracji. Jak twierdzą związkowcy, pracownice Kauflandu, które przechodzą na urlopy macierzyńskie lub wychowawcze, otrzymują niższe wynagrodzenie od pracowników, którzy z nich nie korzystają (Fot. Shutterstock)

Jak twierdzą związkowcy, pracownice Kauflandu, które przechodzą na urlopy macierzyńskie lub wychowawcze, otrzymują niższe wynagrodzenie od pracowników, którzy z nich nie korzystają. Kontrola PIP w jednym z marketów w czerwcu potwierdziła te tezy, jednak Kaufland przesłał do inspekcji pracy swoje stanowisko.

21 lipca PIP przesłała do centrali związkowców potwierdzenie, że jej opinia z 3 czerwca jest ostateczną i obowiązującą opinią. Poniżej wnioski z kontroli z 3 czerwca w Dęblinie oraz potwierdzenie, że jest to ostateczne stanowisko PIP w tej sprawie z 21 lipca.

- Nawet 7200 zł otrzymają kobiety dyskryminowane przez Kaufland. Jest finalna decyzja i podjęte odpowiednie kroki prawne Państwowej Inspekcji Pracy po kontroli w spółce. Międzyzakładowa Organizacja WZZ "Jedność Pracownicza" od blisko roku walczyła o sprawiedliwość w zakresie dyskryminowania pracownic, które urodziły dziecko. Kaufland karał je za macierzyństwo i gorzej wynagradzał względem pozostałych pracowników– poinformował związek zawodowy funkcjonujący w sieci.

Na zarzuty związków zawodowych odpowiada sieć Kaufland, która tłumaczy, że nie dyskryminuje pracowników.

- Wynagrodzenie oferowane pracownikom jest niezależne od płci, a wyłącznie od kwalifikacji i doświadczenia, które osoba zatrudniona zdobywa, pracując na określonym stanowisku. Każdy pracownik, który wraca do pracy po dłuższej przerwie, np. wynikającej z urlopu rodzicielskiego, ma zagwarantowane to samo stanowisko i takie same warunki zatrudnienia jak w momencie pójścia na urlop, z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzenia mających miejsce w międzyczasie dla jego stanowiska pracy” – mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Maja Szewczyk, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej w Kaufland Polska.

