Solidarność zbiera podpisy pod projektem „Emerytura za staż”

W zakładach pracy, biurach terenowych Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” oraz na ulicach największych miast regionu przedstawiciele związku zbierają podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Projekt „Emerytura za staż” zakłada możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn.

Zbiórka podpisów pod projektem „Emerytura za staż” ruszyła 7 lipca (fot. solidarnosc.org.pl)

Zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w sprawie emerytur stażowych, Solidarność zorganizowała już m.in. w Sosnowcu.

- Były dwie panie w wieku ok. 40 lat, które nie miały pojęcia o emeryturach stażowych, ale jak się dowiedziały, że mogą mieć możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach pracy, to od razu się podpisały. Wzięły też listy do podpisania do domu dla rodziny i przyjaciół - wyjaśnia Joanna Sińska z sosnowieckiego biura terenowego związku.

Mieszkańcy Rybnika mogą się podpisywać pod projektem „Emerytura za staż” na miejskim rynku w każdą środę i w każdy piątek sierpnia. W Tarnowskich Górach podpisy zbierane są we wtorki i piątki.

- Najczęściej podpisują się osoby w średnim wieku i starsze - mówi Dariusz Warda z biura terenowego Solidarności w Tarnowskich Górach. - Są też tacy, którzy już mają emerytury, ale mówią, że chcą być solidarni i podpisują się dla swoich dzieci i znajomych - dodaje związkowiec.

Jak podkreślają związkowcy, wśród osób podpisujących się pod projektem „Emerytura za staż” znajdują się osoby, które czekają na wejście nowych przepisów w życie. To zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy pracę zawodową rozpoczęli w młodym wieku, przepracowali ponad 35 lat, ale nie mają uprawnień emerytalnych, bo nie osiągnęli odpowiedniego wieku.

- Zgłosiła się do nas fryzjerka, która skończyła 56 lat i ma blisko 40 lat pracy. Podkreślała, że jest bardzo zmęczona i gdyby mogła, to już odeszłaby na emeryturę stażową. Są też takie kobiety, które mówią, że chciałyby odejść na emerytury stażowe, bo muszą się zająć np. wnukami, czy schorowanymi rodzicami - podkreśla Karina Banaś z biura terenowego „S” w Zabrzu.

Listy można podpisywać nie tylko podczas zbiórek organizowanych na ulicach, ale także w siedzibach poszczególnych biur terenowych związku oraz w siedzibie głównej Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach.

Zbiórka podpisów pod projektem „Emerytura za staż” ruszyła 7 lipca. Do 6 października Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmianie niektórych ustaw musi zebrać co najmniej 100 tys. podpisów.

