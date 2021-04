"Solidarność" zapowiada walkę o emerytury stażowe. "Nie odpuścimy"

NSZZ "Solidarność" zapowiada walkę o emerytury stażowe. - Skoro strona rządowa jest pasywna, to inicjatywę musi bardzo mocno przejąć związek zawodowy Solidarność. A my to umiemy - mówi Piotr Duda, szef związku zawodowego.

Autor:Justyna Koc

• 28 kwi 2021 19:00





Z emerytur stażowych kobiety mogłyby korzystać po 35 latach opłacania składek emerytalnych (Fot. Shutterstock)

Wprowadzenie emerytur stażowych, z których kobiety mogłyby korzystać po 35 latach opłacania składek emerytalnych, a mężczyźni po 40 latach (bez względu na wiek), było jednym z punktów umów programowych, jakie "Solidarność" zawarła w kampanii prezydenckiej 2015 i 2020 r. z Andrzejem Dudą. Jak w tej chwili wygląda sytuacja?

- Jest, delikatnie mówiąc, opór i ze strony rządu, ale i ze strony pana prezydenta. To faktycznie niedokończony postulat, który NSZZ „Solidarność” miał wpisany w umowę z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą. Wiem, że na ostatnim posiedzeniu RDS-u pan minister Waldemar Buda mówił, iż nawet przy środkach z KPO w rozmowach w Komisji Europejskiej niektórzy unijni urzędnicy podpowiadali aktywizację osób w wieku emerytalnym, w podtekście sugerując, że najlepiej by było podnieść wiek emerytalny kobiet i mężczyzn nawet do 70. roku życia. Oczywiście pan minister Buda temu zaprzeczył i deklarował, że Zjednoczona Prawica w tym kierunku nie pójdzie, ale na pewno była dyskusja, że skoro nie podwyższycie wieku emerytalnego, to nie ma też tematu emerytur stażowych - mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ "Solidarność", w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność".

- My uważamy, że temat jest i na pewno w najbliższym czasie związek zawodowy "Solidarność" przygotuje swoją drogę dojścia i wyegzekwowania tego postulatu. Jest dla nas zbyt ważny, abyśmy go odpuścili. Skoro pan prezydent jest pasywny, a złożyliśmy do niego w lutym projekt ustawy, skoro strona rządowa jest pasywna, to inicjatywę musi bardzo mocno przejąć związek zawodowy Solidarność. A my to umiemy - dodaje Duda.

Nie tylko "Solidarność", ale również Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych walczy o wprowadzenie emerytur stażowych. Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ przypomina, że w Polsce niemal 40 proc. mężczyzn nie dożywa 64. roku życia, czyli nie dożywa emerytury.

- Emerytury stażowe po prostu muszą zostać wprowadzone. Niestety rządzący nie chcą zrealizować naszego postulatu. Już 10 lat podejmujemy mnóstwo inicjatyw w celu wprowadzenia tego rozwiązania. Ostatni rok to wspólne konferencje z posłami PSL i Lewicy, którzy mieli swoje projekty dotyczące emerytur stażowych - przypomina Koćwin.

