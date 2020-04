Solidarność wsparła pracowników Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

Na ochronę pracowników służby zdrowia Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność przeznaczył 100 tys. zł.

Wsparcie trafiło już do Szpitala Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju.

Placówki te otrzymały po ok. 500 par rękawiczek oraz po kilkadziesiąt sztuk ubrań ochronnych i plastikowych przyłbic.

- Maski, odzież ochronna i inne środki ochronne są nam cały czas potrzebne. To towar pierwszej potrzeby nie tylko w naszym centrum, ale we wszystkich szpitalach w Polsce. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i apelujemy o więcej. Każda tego typu pomoc jest bezcenna - mówi Elżbieta Żuchowicz, przewodnicząca Solidarności w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej - cytowana przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Elżbieta Żuchowicz wskazuje, że mimo zagrożenia epidemicznego, centrum funkcjonuje normalnie.

- Szpital nie może wstrzymać leczenia pacjentów z nowotworami i powiedzieć im "przyjdźcie na chemię za dwa miesiące". Oprócz onkologii działają też inne oddziały szpitalne, m.in. chirurgia i urazówka – podkreśla Elżbieta Żuchowicz.

Odzież, środki ochronne i płyn do dezynfekcji przekazano również do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i stacji powiatowych. Środki ochronne zakupione przez śląsko-dąbrowską Solidarność trafiły też do Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

W pomoc placówkom służby zdrowia zaangażowały się także organizacje zakładowe związku. Solidarność z kopalni Budryk w Ornontowicach podjęła decyzję o wsparciu działającego w tej gminie ośrodka zdrowia oraz Szpitala św. Józefa w Mikołowie.

Pomoc związku pozwoliła tym placówkom na zakup sprzętu wartego w sumie ok. 15 tys. zł. Natomiast Solidarność z rybnickiej kopalni Chwałowice doposażyła pralnię Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku w dodatkowe urządzenia oraz w środki piorące.

A Solidarność z Zakłądu Górniczego Sobieski przekazała Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie zmywarko-wyparzarkę.

Pomoc trafiła też do pogotowia ratunkowego, które otrzymało w sumie 5 tys. zł od organizacji Solidarności działających w innych jaworznickich zakładach pracy. Te pieniądze zostały przeznaczone na zakup masek ochronnych, fartuchów i rękawiczek.