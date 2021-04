Solidarność ostrzega przed strajkami "jakich w Polsce nie było od lat"

Narasta konflikt wokół grupy Tauron, we wszystkich spółkach trwają spory zbiorowe, a partnerzy społeczni alarmują, że brak dialogu społecznego doprowadzi do protestów. Szef „Solidarności” Piotr Duda w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego ostrzega, że "próba narzucenia nieakceptowanych społecznie rozwiązań w obszarze transformacji sektora energetycznego doprowadzi do protestów, jakich nie było w Polsce od kilku lat".

W czerwcu 2020 r. minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że rząd rozpoczął prace nad wydzieleniem aktywów węglowych z grup energetycznych do osobnego podmiotu.

Po wydzieleniu aktywów węglowych z grupy Tauron pozostanie tylko obszar dystrybucji oraz niewielki segment OZE.

Związkowcy z Solidarności w Tauronie starają się powstrzymać wydzielenie aktywów węglowych.

Przedstawiciele Solidarności z grupy Tauron otwarcie i oficjalnie przeciwstawiają się podziałowi ich grupy przygotowywanemu przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

- Zakładowe i Międzyzakładowe Komisje NSZZ Solidarność działające w Grupie Tauron w obszarze dystrybucji, wytwarzania, wydobycia, ciepła i wsparcia, w związku z bardzo dużym i wciąż narastającym niepokojem społecznym, zwracają się z apelem o wspólnie działania mające na celu utrzymanie funkcjonowania Grupy Tauron w dotychczasowej strukturze organizacyjnej - napisali szefowie organizacji zakładowych do swoich kolegów z Komisji Krajowej, Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, a także związkowych sekcji i regionów na obszarze działania Grupy Tauron. Pismo zostało przekazane związkowcom w połowie marca.

Teraz do premiera Mateusza Morawieckiego pisze przewodniczący Solidarności Piotr Duda.

- Proponowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych działania dążące do wydzielenia wszystkich aktywów węglowych z koncernów energetycznych przy braku jakiegokolwiek dialogu społecznego, doprowadziły w grupie Tauron do sytuacji kryzysowej – napisał.

Jak wskazuje Duda, stronie społecznej nie przekazano podstawowych informacji dotyczących transformacji polskiej energetyki i związanej z tym ochrony miejsc pracy. Jedyna wiedza, jaka jest dostępna, to pojawiające się w przestrzeni publicznej kolejne niejasne koncepcje połączenia.

- Skutkiem tego we wszystkich spółkach grupy Tauron od blisko miesiąca prowadzone są spory zbiorowe, których celem jest zachowanie bezpieczeństwa miejsc pracy i płacy. Spory te weszły już w fazę mediacji, ale postawa poszczególnych zarządów grupy oraz urzędników Ministerstwa Aktywów Państwowych dają pewność, że w grupie tej czeka nas ostry konflikt społeczny i protesty, jakich w Polsce nie widziano od wielu lat – argumentuje Przewodniczący. Zdaniem Piotra Dudy powstrzymać protesty może spotkanie przedstawicieli Solidarności działających w grupie, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz zarządów regionów na terenie których funkcjonują spółki Tauronu. - Ostrzegam panie premierze. Próba narzucenia nieakceptowanych społecznie rozwiązań w obszarze transformacji sektora energetycznego spowoduje, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” podejmie zdecydowane działania. Jeśli będzie to konieczne, również przez cały związek. Proszę pamiętać, że nie dotyczy to tylko grupy Tauron, ale całej branży energetycznej, a w konsekwencji całej gospodarki i budżetów domowych wszystkich obywateli – podsumowuje Duda. Wcześniej podobny list wysłały organizacje „Solidarności” z Taurona.

