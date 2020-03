Solidarność i ZPP zawiesiły udział w Radzie Dialogu Społecznego

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu pion śledczy IPN poinformował, że teczka TW Roman nie została sfałszowana, co oznacza, że Andrzej Malinowski był tajnym współpracownikiem służb wojskowych PRL.

- Jako przewodniczący Rady Krajowej NSZZ Solidarność nie wyobrażam sobie, wspólnie z naszymi kolegami, którzy wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego, aby współpracować z osobą, która była tajnym współpracownikiem wywiadu wojskowego - powiedział Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.

Pierwsze informacje dotyczące agenturalnej przeszłości Malinowskiego zostały opublikowane w tygodniku "Do Rzeczy" w styczniu 2019 roku. Malinowski zaprzeczał i zapowiedział poddanie się autolustracji, czego nie uczynił. Wobec zaprzeczeń Malinowskiego, autor artykułu, Piotr Woyciechowski złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa sfałszowania teczki TW Roman. Postanowienie Prokuratora IPN z dnia 14 lutego 2020 roku o umorzeniu śledztwa w tej sprawie przecina spekulacje.

- Rada Dialogu Społecznego jest ważną instytucją dialogu trójstronnego w Polsce. Powinna być poza wszelkimi zarzutami i podejrzeniami. Obecna sytuacja jest kompromitująca i podważająca zaufanie do RDS, jako do instytucji. Należy usunąć Malinowskiego, przeprowadzić lustrację i w ten sposób oczyścić atmosferę wokół RDS. Natychmiast wrócimy do Rady, jeśli będziemy mogli tu rozmawiać bez obecności ubeków - powiedział Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Dodał, że podczas środowego posiedzenia RDS była "pierwsza okazja pana przewodniczącego, by się do tego odnieść. Liczyliśmy na jakieś efekty, wobec ich braku musieliśmy podjąć konkretne decyzje" - stwierdził Kaźmierczak.

Z kolei Piotr Duda zaznaczył, że to dla RDS "trudny moment", dlatego, że RDS powinna prowadzić dialog społeczny oraz, że w tej sytuacji nie wyobraża sobie, żeby nie złożyć stosownego oświadczenia, bo "niektórzy członkowie prezydium RDS uważają, że nic się nie stało".

- My uważany, że szczególnie dotyczy to związku zawodowego Solidarność, który zawsze w tych sprawach był pryncypialny od samego początku istnienia. Każdy z nas, kandydując na funkcje związkowe musiał poddać się autolustracji. Dlatego nie wyobrażam sobie, że będziemy współpracować z osobą, która była tajnym współpracownikiem wywiadu wojskowego. To dla nas sytuacja anormalna - podkreślił Duda.

Zaznaczył, że miał nadzieję, że przewodniczący RDS podejdzie do tego w sposób odpowiedzialny.

- Tak się nie stało, dlatego dzisiaj zakomunikowałem w krótkim oświadczeniu, że jeżeli nie złoży natychmiast rezygnacji, my jako związek zawodowy Solidarność i członkowie Solidarności wchodzący w skład RDS, nie będziemy brali udziału w posiedzeniach plenarnych i prezydiach i wszystkich spotkaniach, które będzie prowadził pan Malinowski - zapowiedział Duda.

Dodał, że członkowie "S" będą brać aktywny udział w pracach wszystkich zespołów RDS, aby mogły funkcjonować w normalny sposób oraz, że poprosił o stanowisko strony rządowej. - Uważamy, że Zjednoczona Prawica, która też w sposób pryncypialny podchodzi do lustracji, powinna w tym temacie zająć jasne stanowisko - stwierdził Duda.

Podkreślił też, że czeka na oświadczenie ze strony Kancelarii Prezydenta, szczególnie ze strony ministra Andrzeja Dery "bo ta sytuacja powinna być już dawno unormowana"

Podczas konferencji Cezary Kaźmierczak poinformował również, że sprawa Andrzeja Malinowskiego nie jest jedyna.

- Dostaliśmy pismo z Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, iż Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i wiceprzewodniczący RDS Jan Gogolewski to TW "Ewa". Sytuacja zaczyna być groteskowa, że czołowa instytucja dialogu społecznego składa się po części z tajnych współpracowników. Ta sytuacja jest dla nas niekomfortowa i chcemy ją przerwać - powiedział Kaźmierczak.

Do tych oskarżeń odniósł się po konferencji Andrzej Malinowski. Jak przekazał dziennikarzom, RDS stoi przed bardzo poważnymi wyzwaniami. - Koronawirus, nadchodzące spowolnienie gospodarcze, trudności na rynku pracy, bardzo wysokie koszty itd. To są bardzo ważkie problemy, którymi powinna zajmować się RDS - powiedział.

Dodał, że "od kilku miesięcy dwóch członków RDS próbuje demontować tę prace, wywołując różnego rodzaju tematy poboczne", ale wiodącą kwestią jest kwestia lustracji" - powiedział Malinowski.

- Tą sprawą zajmowaliśmy się 18 września ubiegłego roku. Wystąpiliśmy w tej sprawie do prezydenta RP, który jest w pewnym sensie patronem RDS. Powołuje zresztą nas jako członków i muszę powiedzieć, że sprawa w tym momencie nie została rozwiązana - stwierdził przewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

- W 1997 r., kandydując do sejmu RP, złożyłem stosowne negatywne oświadczenie lustracyjne. Złożyłem je świadomy odpowiedzialności w tej kwestii - mówił Malinowski.

Zaznaczył, że kwestia lustracji najprawdopodobniej będzie przedmiotem dyskusji w RDS, ponieważ w tym roku jest obowiązek przedstawienia jej postulatów. - Jeśli chodzi o nowelizację ustawy o RDS, został powołany zespół, który będzie przygotowywał wszystkie wnioski, wszystkie propozycje i być może, jeżeli rada o tym zadecyduje, również ta kwestia zostanie tam uwzględniona - poinformował Malinowski.

Rada Dialogu Społecznego jest miejscem dialogu rządu oraz reprezentatywnych organizacji związków zawodowych oraz pracodawców.