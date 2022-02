Solaris krytykuje zachowanie strajkujących. "Oczekujemy zaprzestania tej praktyki"

Spółka Solaris zaznacza, że docierają do niej coraz liczniejsze informacje o "agresywnych zachowaniach niektórych uczestników strajku wobec współpracowników". - Polegają one na wywieraniu presji na współpracowników, którzy nie przystąpili do akcji strajkowej, kierowaniu wobec nich przekleństw, a nawet gróźb, obrażaniu ich i szykanowaniu - zaznacza rzecznik firmy Mateusz Figaszewski.

Autor: jk

• 31 sty 2022 9:29





Firma Solaris zatrudnia w Polsce 2600 osób (fot. Wistula/Wikipedia/CC BY 3.0)

Zdaniem firmy Solaris nieodpowiednie zachowanie niektórych strajkujących narusza porządek i spokój w miejscu pracy.

Jak wyjaśnia rzecznik firmy Mateusz Figaszewski, chodzi o wywieranie presji na współpracownikach, którzy nie przystąpili do akcji strajkowej, kierowanie wobec nich przekleństw, a nawet gróźb.

- Z oburzeniem stwierdzamy, że opisanej atmosferze sprzyjają publiczne wypowiedzi Wojciecha Jasińskiego, Przewodniczącego Konfederacji Pracy OPZZ w Solarisie, który nazywa pracowników podejmujących pracę „łamistrajkami” - komentuje Figaszewski.

Firma Solaris zatrudnia w Polsce 2600 osób. Z wyliczeń spółki wynika, że w pierwszym tygodniu strajku przystąpiło do niego 24 proc. załogi. Biorąc pod uwagę tylko pracowników bezpośrednio produkcyjnych, do strajku z tej grupy przystąpiło 39 proc. zatrudnionych osób.

- Od początku strajku, tj. od 24 stycznia, wbrew przekazywanym informacjom, wszystkie nasze zakłady kontynuują ‒ z mniejszymi lub większymi utrudnieniami ‒ swoją pracę. W ubiegłym tygodniu firma dostarczyła do swoich klientów 24 pojazdy - mówi rzecznik spółki Solaris Bus & Coach Mateusz Figaszewski.

Nieodpowiednie zachowanie strajkujących

Spółka podaje też, że docierają do niej coraz liczniejsze informacje o "agresywnych zachowaniach niektórych uczestników strajku wobec współpracowników".

- Polegają one na wywieraniu presji na współpracowników, którzy nie przystąpili do akcji strajkowej, kierowaniu wobec nich przekleństw, a nawet gróźb, obrażaniu ich i szykanowaniu. Zachowania te bezsprzecznie naruszają porządek i spokój w miejscu pracy oraz zasady współżycia społecznego, a nawet mogą stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Przypominamy, że udział w strajku nie zwalnia pracownika z przestrzegania regulaminu pracy, pozostałych regulacji wewnątrzzakładowych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnia Mateusz Figaszewski.

- Z oburzeniem stwierdzamy, że opisanej atmosferze sprzyjają publiczne wypowiedzi Wojciecha Jasińskiego, Przewodniczącego Konfederacji Pracy OPZZ w Solarisie, który nazywa pracowników podejmujących pracę „łamistrajkami”. Oczekujemy zaprzestania tej praktyki i odnoszenia się z szacunkiem do wszystkich pracowników spółki - dodaje.

Rzecznik spółki podkreśla, że "Solaris nie akceptuje jakichkolwiek zachowań pracowników polegających na szykanowaniu, zastraszaniu lub znęcaniu się psychicznym nad współpracownikami". - Wszelkie tego typu przypadki będą analizowane i spotkają się ze zdecydowaną reakcją pracodawcy - zaznacza Mateusz Figaszewski. Strajk w Solarisie Przypomnijmy, w poniedziałek 24 stycznia pracownicy Solaris Bus & Coach rozpoczęli strajk generalny. Strajkujący domagają się wyższych wynagrodzeń. Zapowiadają, że będą strajkować do skutku. W walce wspierają ich nie tylko związki zawodowe, ale również politycy Lewicy. Pracownicy i organizacje związkowe działające w firmie od kilku miesięcy domagali się od podwyżek wynagrodzeń. Negocjacje rozpoczęły się we wrześniu 2021 r. Związkowcy żądali wzrostu pensji o 800 zł brutto. W czasie rozmów kilkukrotnie wychodzili naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy i obniżyli oczekiwania do 400 zł brutto. Ugodowe propozycje zostały jednak odrzucone. - Pracodawca zaproponował podwyżki procentowe, co powoduje, że tylko wąska grupa najlepiej zarabiających pracowników - menedżerów firmy, otrzyma wysokie podwyżki kosztem reszty załogi - wyjaśniali związkowcy Konfederacji Pracy. Z kolei od 1 stycznia 2022 pracodawca, jednostronnie przyznał wszystkim pracownikom podwyżki w wysokości 5 proc. wynagrodzenia (minimum 270 zł brutto, co z premiami oznacza około 340 zł brutto). Dodatkowa grupa około 800 pracowników bezpośrednio produkcyjnych otrzymała dodatkową podwyżkę - dotyczy to elektryków, spawaczy, lakierników i brygadzistów. Jest to część wynagrodzenia zasadniczego. - Przekazywane przez media oczekiwania płacowe strony związkowej, w wysokości 800 zł dla każdego pracownika, są nierealne ekonomicznie, co już wielokrotnie na etapie negocjacji było przedstawiane i uzasadniane stronie związkowej. Oznaczałoby to dla firmy zwiększenie budżetu płacowego o ponad 40 mln złotych - mówi Mateusz Figaszewski. - Dlatego ponownie apelujemy do strony związkowej i jej liderów, o zaprzestanie strajku. Wzywamy do podpisania porozumienia i dalszych rozmów na tematy pracownicze i zakładowe, z korzyścią dla wszystkich pracowników i przyszłego rozwoju firmy - dodaje.

