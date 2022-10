Śląska firma podnosi pensje. Podwyżki wyższe od inflacji

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", wyższe wynagrodzenia wraz z wyrównaniem za lipiec i sierpień zostaną wypłacone do 10 października.

– Pracownicy są zadowoleni, dziękują nam za skuteczne negocjacje. Nie spodziewali się takich podwyżek – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicząca zakładowej „Solidarności”.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

To drugie porozumienie płacowe podpisane w firmie w tym roku. W styczniu stawki zasadnicze wzrosły o 300 zł brutto. Uzgodniono wówczas, że w 2022 roku w firmie przeprowadzone zostaną jeszcze jedne rozmowy płacowe.

- Tak też się stało. Udało nam się wypracować kolejny kompromis - dodaje Grabowska. Jak wylicza, łączny wzrost płac o 700 zł brutto oznacza, że zarobki większości pracowników firmy są 20 proc. wyższe niż rok temu. To powyżej wskaźnika inflacji, który we wrześniu wyniósł 17,2 proc.

Oprócz podwyżek w tym roku związkowcom udało się wynegocjować także dwie inne istotne dla pracowników kwestie. Jedną z nich jest przywrócenie zawieszonych dwa lata temu przeszeregowań. Od 2023 roku będą się one odbywały na nowych, korzystniejszych zasadach.

- Co kwartał 25 proc. pracowników zakładu będzie miało podniesioną stawkę zasadniczą o 150 zł brutto. Warunkiem przeszeregowania będzie brak L4 przez 12 ostatnich miesięcy. Wyjątkiem będą zwolnienia lekarskie związane z wypadkiem przy pracy oraz izolacja lub kwarantanna w związku z koronawirusem. Każdy pracownik przynajmniej raz w roku będzie miał szansę na takie przeszeregowanie, a część osób zostanie przeszeregowana dwukrotnie – zaznacza przewodnicząca.

Dodatek za popołudniową zmianę

Inne korzystne dla pracowników rozwiązanie zostało wynegocjowane w związku z likwidacją trzeciej zmiany w zakładzie. Zgodnie z Kodeksem pracy za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownicy otrzymywali dodatek. Rezygnacja z „nocek” oznaczałaby zaprzestanie jego wypłacania.

- Nie chcieliśmy, by pracownicy tracili na wynagrodzeniu, dlatego uzgodniliśmy z pracodawcą, że podobny dodatek będzie wypłacany za każdą godzinę przepracowaną na zmianie popołudniowej – mówi Katarzyna Grabowska.

Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie produkuje wiązki elektryczne do samochodów. Zakłada zatrudnia ok. 650 osób. Do „Solidarności” należy ponad połowa pracowników. To jedyna organizacja związkowa działająca w tej firmie.