Skarbówka przerywa obsługę podatników. Chce 20 proc. podwyżki

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej organizuje akcję protestacyjną. W ostatnim tygodniu rozliczania roku podatkowego pracownicy skarbówki będą robić przerwy w obsłudze podatników.

• 12 kwi 2022 15:15





Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej (Fot. Związkowa Alternatywa)

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Krajowej Administracji Skarbowej podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej w ostatnim tygodniu rozliczania roku podatkowego. Akcja będzie polegać na przerwie w obsłudze podatników codziennie od 25 kwietnia do 2 maja między 12.00 i 12.15.

- Nasi związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o co najmniej 20 proc. oraz realizacji zaległej uchwały modernizacyjnej. Niespełnienie naszych żądań spowoduje eskalację działań protestacyjnych - zapowiada Związkowa Alternatywa.

Przypomnijmy, już w połowie września 2021 roku Związkowa Alternatywa poinformowała o rozpoczęciu sporu zbiorowego z władzami KAS - pracownicy i funkcjonariusze KAS postanowili aktywnie upomnieć się o podwyżki. Zorganizowali wówczas protest pod Ministerstwem Finansów.

Ile można zarobić w KAS?

Jeśli chodzi o wynagrodzenie w KAS, to wysokość uposażenia zasadniczego wynosi 3 338 zł brutto (kwota wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy). Do tego dochodzą dodatki do uposażenia, takie jak dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy. W kolejnych latach pracy dochodzi również dodatek za wysługę lat w wysokości od 2 proc. do 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy.

KAS wypłaca swoim pracownikom również tzw. trzynastkę i przewiduje nagrody jubileuszowe.

