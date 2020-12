Rynek pracy 2020 na 11 głosów. Nie można zmarnować kryzysu na brak działań...

Nikt nie spodziewał się, że mijający rok wywróci do góry nogami każdy aspekt naszego życia. Jednak COVID-19 to nie tylko obostrzenia, zwolnienia czy reorganizacje zatrudnienia. O tym, co w 2020 roku zmieniło się na plus na rynku pracy, jakie wydarzenia, zmiany w prawie wniosły coś dobrego na rynek pracy, opowiadają m.in. Andrzej Kwaliński (GIP), Cezary Kaźmierczak (ZPP), Dorota Gardias (FZZ), Andrzej Kubisiak (PIE) czy Jak Gogolewski (ZRP).

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 24 gru 2020 6:00





SLAJD 1 z 11 POPRZEDNIE Nawiguj także strzałkami na klawiaturze NASTĘPNE

Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

Przyglądając się wydarzeniom mijającego roku, trudno jest się doszukać pozytywów. Wybuch pandemii koronawirusa, wprowadzony na terenie całego kraju stan epidemiczny, a w konsekwencji - nałożone obostrzenia, wyłączenie tysięcy podmiotów gospodarczych z aktywności, ostatecznie zburzyło plany realizowania planów poszczególnych stron dialogu społecznego.

Jeśli już coś zasługuje na pozytywną ocenę z naszej strony, to jest to część rozwiązań, które Państwo Polskie zastosowało w trakcie pierwszego lockdownu. Podkreślam, iż mowa tu o pewnym wycinku rzeczywistości. Postojowe dla umów cywilnoprawnych, Tarcza Finansowa, zwolnienie ze składek ZUS to były ważne i niezmiernie potrzebne elementy strategii zapobiegania negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym, jakie wywołała pandemia. Dzięki temu wiele przedsiębiorstw i zatrudnionych w nich pracowników po prostu przetrwało. Ponadto, o ile można uznać 2020 rok za rewolucyjny w odniesieniu do pandemii, o tyle, na szczęście, strona rządowa nie odważyła się na znaczące zmiany w przepisach, z wyjątkiem tych, które dotyczyły Tarcz. Niewątpliwie staliśmy się aktorami w spektaklu pt. doktryna szoku. Okazała się ona jednak mniej szokująca dla rynku, aniżeli nam się na początku wojny z wirusem wydawało. (fot. FZZ)

REKLAMA

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.