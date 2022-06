Ruszyła zbiórka na pomoc zwolnionej dyscyplinarnie szefowej związku w ZUS

KDS

Związkowa Alternatywa prowadzi zbiórkę pieniędzy na pomoc swojej członki, zwolnionej dyscyplinarnie szefowej związku z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory zebrano ponad 10 proc. z planowanych 50 tys. zł (stan 13 czerwca, godz. 12). (Fot. Shutterstock)

Związkowa Alternatywa jest jednym ze związków, które od kilku miesięcy walczą o poprawę warunków pracy i wyższe wynagrodzenia dla pracowników ZUS.

Dla Ilony Garczyńskiej, szefowej ZA w ZUS walka ta skończyła się zwolnieniem dyscyplinarnym.

By jej pomóc, związek postanowił zorganizować zbiórkę pieniędzy. Do tej pory do inicjatywy dołączyło ponad 150 osób, zebrano ponad 10 proc. z planowanych 50 tys. zł (stan 13 czerwca, godz. 12). Do końca zbiórki zostało 49 dni.

- Autorytarna władza walczy z niezależnymi, bojowymi związkami zawodowymi. Wszędzie, gdzie działamy, natychmiast ruszają szykany, groźby, nagonki na naszych członków. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nasza liderka, Ilona Garczyńska została zwolniona dyscyplinarnie. Tak władza postępuje z niewygodnymi związkowcami - możemy przeczytać w opisie zbiórki.

Przypomnijmy, Ilona Garczyńska była jedną z osób, które od samego początku otwarcie mówiły o ogromnym natłoku dodatkowych obowiązków, z jakimi po przejęciu obsługi 500 plus czy wejściu w życie nowych przepisów podatkowych (Polski Ład) musieli mierzyć się pracownicy ZUS. Wskazywała też na trudne warunki, w jakich muszą pracować. Pod koniec maja otrzymała zwolnienie dyscyplinarne.

Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS komentując kwestię zwolnienia Ilony Garczyńskiej odpowiedział, że decyzja o rozwiązaniu umowy wynikała z nieakceptowanego także przez pracodawcę dyskredytowania przez nią innych związków zawodowych i konkretnych osób zaangażowanych w ich działalność.

- Ta naganna aktywność nie była rzadkim zjawiskiem, na co zwracano nam uwagę. Od wielu miesięcy docierały do nas także głosy zaniepokojonych pracowników ZUS. Z uwagą wsłuchiwaliśmy się we wszystkie te sygnały, starając tonować nastroje, tłumaczyć sytuację, opanować oburzenie, złość czy łzy osób dotkniętych niewłaściwym zachowaniem pracownicy. Trudno jednak tłumaczyć działania, którym towarzyszyła agresja czy poniżające słowa - podkreślał rzecznik ZUS. - Prowadzone wcześniej dyskusje z pracownicą, kierowane do niej wszelkiego rodzaju apele o zaprzestanie łamania prawa nie przyniosły efektu. Decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę traktujemy jako ostateczność. Byliśmy jednak zmuszeni ją podjąć, dbając o dobro Zakładu i jego pracowników - dodaje.

Będzie strajk w ZUS

W opisie zbiórki związek podkreśla, że ich cierpliwość się skończyła. Przygotowują się do strajku w ZUS i organizacji akcji protestacyjnych w innych instytucjach. Dlatego potrzebują wsparcia, także finansowego. Czytaj więcej: ZUS bliski zapaści? Pracownicy nie są w stanie podołać obowiązkom - Będziemy bronić zwalnianych pracowników w sądach, przygotowywać pozwy przeciwko nieuczciwym prezesom, pisać skargi do instytucji krajowych i międzynarodowych, kierować wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratury, będziemy prowadzić kampanie billboardowe i drukować ulotki informujące o prawach pracowników podczas strajku, będziemy organizować spotkania pracowników różnych branż, by mogli skutecznie koordynować protesty, będziemy tworzyć przekaz medialny, by zbudować przeciwwagę dla antypracowniczej propagandy rządowej - informują związkowcy. Zapytaliśmy ZUS o komentarz w sprawie uruchomienia zbiórki, czekamy na odpowiedź.

