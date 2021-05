Ratują ludziom życie. Od lat walczą o zmiany w systemie pracy i podwyżki

Uściślenie i ujednolicenie wytycznych obsługi zgłoszeń, zmiana organizacji czasu pracy, dłuższy urlop wypoczynkowy. W sumie realizacji siedmiu postulatów domagają się związkowcy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (telefonu 112).

Tak wygląda miejsce pracy operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Katowicach (fot. wikimedia)

Zrzeszeni w Związkowej Alternatywie pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (telefonu 112) kontynuują walkę o poprawę jakości pracy pracowników CPR.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zgłosili listę z siedmioma postulatami, których spełnienia domagają się od szefa resortu.

Wnioskują o 20 proc. podwyżkę płacy i wydłużenie urlopu wypoczynkowego.

Warto przypomnieć, że walka o poprawę warunków pracy w CPR trwa od kilku lat. Już w 2019 roku Związkowa Alternatywa podnosiła ten problem. Wtedy związek apelował m.in. o podwyżkę wynagrodzenia czy wydłużenie przerw w pracy. Teraz na liście postulatów znalazło się siedem punktów.

W pierwszej kolejności ZA domaga się uściślenia i ujednolicenia wytycznych obsługi zgłoszeń.

- Aktualnie obowiązujące wytyczne w wielu wypadkach nie dookreślają, jak operator powinien postąpić w danej sytuacji, pozostawiając to jego interpretacji i decyzji. Z drugiej strony poszczególne CPR-y różnią się między sobą odnośnie tego, jak obsługiwać pewne typy zgłoszeń. Dlatego uważamy, że nim operatorzy zaczną być w sposób wiążący oceniani według nowych regulacji, procedury obsługi zgłoszeń muszą zostać ujednolicone i uściślone - wskazują autorzy postulatów.

Wnioskują również o zmianę w organizacji czasu pracy operatorów. Ich zdaniem obecnie nie jest to dostosowane do stresogenności i zmianowego trybu ich pracy. Przestrzegają, że sposób, w jaki aktualnie zorganizowany jest czas pracy operatorów, w krótkiej perspektywie może prowadzić do błędów w obsłudze poszczególnych zgłoszeń, zaś w dłuższej do wypalenia zawodowego, którego syndromy można zaobserwować już u dłużej pracujących operatorów. Z tych samych względów związkowcy postulują o wydłużenie im urlopu wypoczynkowego.

W opinii związkowców płaca operatorów powinna odpowiadać zasadniczej roli, jaką pełnią oni w systemie powiadamiania ratunkowego. - Od początku istnienia CPR są oni nieadekwatnie opłacaną grupą zawodową, co przekłada się na chroniczne braki kadrowe. Dlatego domagamy się podwyżki płac o 20 proc. - wnioskują związkowcy. W miejsce sztywnego określenia liczby operatorów na cały kraj w przepisach prawnych powinien być wprowadzony mechanizm uzupełniania kadr i delokalizacji połączeń, który zapewniłby sprawne i bieżące odciążanie Centrów obarczonych ponadnormatywną liczbą zgłoszeń. Ponadto, system oceniania pracy operatorów powinien być bardziej przejrzysty. Kryterium ilościowe w ocenie ich pracy powinno być ograniczone, aby nie uniemożliwiało ono operatorom traktowania poszczególnych zgłoszeń w sposób indywidualny. Przedstawiciele operatorów powinni być także włączeni do systemu oceniania. Związki uważają, że powinno się zapewnić operatorom możliwość większego wpływu na decyzje dotyczące organizacji ich pracy Zmiany w ustawie Warto przypomnieć, że jesienią 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. – Dzięki projektowanym zmianom przed operatorami CPR zostanie otwarta ścieżka rozwoju i awansu zawodowego. Ten element pozwoli na to, by więcej osób chciało tę pracę podjąć – mówił podczas ogłaszania zmian wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker. Dzięki ustawie w centrach powiadamiania ratunkowego pojawiła się możliwość awansu na nowe stanowiska: starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów i koordynatorów-trenerów. Ustawa określiła również wymagania, jakie będzie musiała spełniać osoba zatrudniona na poszczególnych stanowiskach w CPR. Nowelizacja wprowadza także bezterminowe certyfikaty operatorów numerów alarmowych. Kolejną zmianą wprowadzaną w ustawie jest objęcie operatorów numerów alarmowych ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, o której mowa w kodeksie karnym. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń alarmowych bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych podczas obsługi zgłoszeń. Ponadto w ustawie uregulowano kwestię aplikacji mobilnej Alarm 112. Jest to aplikacja umożliwiająca wysyłanie do centrów powiadamiania ratunkowego zgłoszeń alarmowych za pośrednictwem wiadomości SMS. Aplikacja mobilna jest dostępna bezpłatnie od stycznia 2020 r. w sklepach Google Play i App Store.

