Publiczne czytanie "Łyska z pokładu Idy". Tak związek walczy o emerytury stażowe

We wtorek, 29 września, między godziną 14 a 16 przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się publiczne czytanie "Łyska z pokładu Idy". W ten sposób Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych chce przypomnieć prezydentowi Andrzejowi Dudzie o jego przedwyborczej obietnicy - emeryturach stażowych.

Publiczne czytanie zaplanowano na 29 września. (fot. Pixabay)

W tym roku OPZZ po raz kolejny rozpoczęło próbę wprowadzenia emerytury stażowej, która zakładałaby przejście na emeryturę kobiet po 35 latach pracy, a mężczyzn po 40 latach.

W tej sprawie zwrócili się z petycją m.in. do resortu pracy. Choć odpowiedź im udzielona nie pozostawiała większych złudzeń, że szans na to nie ma, przed wyborami prezydenckimi pojawiło się światełko w tunelu. Starający się o reelekcję Andrzej Duda ogłosił, że jest zwolennikiem emerytur stażowych. Taki zapis znalazł się nawet w nowej umowie programowej między Solidarnością a prezydentem Andrzejem Dudą. I co? Na razie nic.

Dlatego OPZZ, które od lat postuluje wprowadzenie tego rozwiązania, zdecydowało się przypomnieć prezydentowi Dudzie o obietnicy. Chce to zrobić w nietypowy sposób. Zaprasza na publiczne czytanie noweli Gustawa Morcinka "Łysek z pokładu Idy". Jak tłumaczy lewicowy polityk i działacz społeczny Łukasz Mycka, wybór lektury nie jest przypadkowy.

- W ten sposób chcemy pokazać prezydentowi, że nawet koń doczekał się emerytury i po latach ciężkiej i ofiarnej pracy opuścił górnicze chodniki. Dzisiaj nie wszyscy pracownicy dożywają do emerytury, spełnienie przez prezydenta obietnicy zdecydowanie poprawiłoby ich sytuację - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl.

Warto przypomnieć, że OPZZ od 2010 roku nieprzerwanie walczy o emerytury stażowe. Wtedy też rozpoczęła się zbiórka podpisów pod tą inicjatywą. Przez dwie kadencje Sejmu związkowcy prezentowali tę inicjatywę w parlamencie. W zeszłym roku rozpoczęli kolejną próbę wprowadzenia tego rozwiązania w życie. 3 marca 2019 roku skierowali do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przygotowany przez siebie projekt ustawy. W maju OPZZ zorganizował w tej sprawie pikietę przed gmachem resortu pracy.

Podobne rozwiązanie na początku poprzedniej kadencji Sejmu proponowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Pod projektem, który zakładał, że kobiety i mężczyźni będą mogli przejść na emeryturę po 40 latach pracy bez względu na wiek, PSL zebrało ponad 115 tys. podpisów. Projekt również nie został przyjęty. Zaś 1 października 2017 roku weszła w życie ustawa przywracająca wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Był to powrót do sytuacji sprzed reformy z 2012 r.. Wtedy to rozpoczęło się stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.

