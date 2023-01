Przez Francję przetacza się druga fala strajku przeciwko reformie emerytalnej

We Francji na tory wyjechało znacznie mniej składów kolei podmiejskiej i metra, a także pociągów regionalnych i szybkiej kolei.Fot. PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Podczas drugiej tury strajków przeciwko reformie emerytalnej we Francji 31 stycznia przy tablicach stanęła zaledwie połowa nauczycieli szkół podstawowych, dostawy energii spadły o 4,4 proc., a na tory wyjechał tylko co trzeci szybki pociąg TGV - poinformowały związki zawodowe.

Związkowcy organizujący strajki i wiece w całej Francji liczą na powtórzenie sukcesu z 19 stycznia, kiedy w pierwszej turze ogólnokrajowej akcji protestacyjnej uczestniczył ponad milion pracowników sprzeciwiających się planom podniesienia wieku emerytalnego.

Na tory wyjechał tylko co trzeci szybki pociąg TGV

We wtorek na tory wyjechało znacznie mniej składów kolei podmiejskiej i metra, a także pociągów regionalnych i szybkiej kolei. Umiarkowanie ucierpią podróżni planujący na wtorek loty. Linie Air France zapowiedziały, że odwołany będzie co dziesiąty krótko- lub średniodystansowy lot, ale ruch na trasach długich pozostanie bez zmian. Koncern TotalEnergies oświadczył, że wstrzymano dostawy produktów naftowych, ale mimo to stacje benzynowe są w pełni zaopatrzone.

Przyczyną protestów jest planowana reforma systemu emerytalnego

Obecny francuski system emerytalny pozwala większości pracowników przejść na pełną państwową emeryturę w wieku 62 lat, pod warunkiem że płacili składki przez 42 lata. Proponowana reforma zakłada, że wiek emerytalny zostanie stopniowo podwyższony o 24 miesiące - do 64 lat, a do uzyskania pełnego świadczenia wymagany będzie o rok dłuższy, 43-letni staż składkowy.