Przez 2,5 roku nie było chętnych. W końcu jest! Pierwszy taki związek zawodowy w Polsce

Nie skakaliśmy przez płot, nie mamy 21 postulatów, z nikim nie walczymy. Mamy jasny cel: być głosem półtora miliona samozatrudnionych, bo wierzymy, że warto to zrobić - piszą założyciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw”.

Przewodniczący OZZS wBREw Witold Solski wspiera protestujących medyków (fot. Facebook/wbrew.org)

Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw” oficjalnie zaczął działać 10 września 2021 roku. Wtedy został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

We wpisie na Facebooku piszą o samozatrudnionych tak: - Samozatrudnionych nie widać, choć jest ich w Polsce półtora miliona. Samozatrudnionych nie słychać, choć wielu wypowiada się w imieniu takich przedsiębiorców. Samozatrudnieni są spychani do narożnika, gdy jest to wygodne władzy i dużym firmom. Samozatrudnieni to pracownicy, którzy mają status przedsiębiorców. Płacą wysokie podatki i stawki ZUS ale otrzymują niskie renty, zasiłki, emerytury. Pracobiorcy bez praw pracowniczych. Pracodawcy tylko dla samych siebie.

"wBREw" chce walczyć o szanowanie praw samozatrudnionych i przeciwstawiać się fikcji gospodarczej oraz prawnej, które pozwalają wykorzystywać niejasne przepisy i pracobiorców jak również o swobodę gospodarczą, w tym wolność wyboru formy zatrudnienia i współpracy gospodarczej. Podkreśla, że wielu z samozatrudnionych jest zmuszonych do podjęcia pracy w tej formie poprzez m.in. międzynarodowe korporacje. Domagać się też będzie respektowania praw człowieka w relacjach biznesowych.

- Wielu małych dużo może – twierdzi przewodniczący OZZS Witold Solski. – I właśnie dlatego powstał wBREw – z frustracji i niezgody na rzeczywistość, w której mniejszy i słabszy gospodarczo podmiot może być dowolnie wykorzystywany przez wielkiego, często jedynego zleceniodawcę - czytamy na profilu związku.

- Żądamy godności, równości i szacunku dla tych, którzy pracują. Niezależnie do tego, czy są duzi czy mali. We współczesnym świecie tworzymy nie tylko łańcuch relacji biznesowych ale także ludzkich, w których nikt nie jest ani pomijany ani wykorzystywany - podsumowują założyciele związku.

Warto przypomnieć, że zrzeszanie się zatrudnionych na podstawie innej umowy niż umowa o pracę stało się możliwe po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w czerwcu 2015 r. Wymuszona w ten sposób zmiana prawa weszła w życie od 1 stycznia 2019 r., jednak samozatrudnieni nie rwą się do zakładania związków zawodowych. Na powstanie pierwszego czekaliśmy 2,5 roku.

