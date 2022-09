Przed nami jubileuszowa 40. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

KDS

W trzecią sobotę i niedzielę września (17 i 18 września) odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. W tym roku wydarzenie jest wyjątkowe - jubileuszowe. Ludzie pracy spotkają się w Częstochowie po raz 40. Na zdjęciu uczestnicy Ogólnopolskiej Pielgrzymce Energetyków i Elektryków (fot. PAP/Waldemar Deska)

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbędzie się w weekend 17-18 września. Obchody połączone będą z Kongresem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Dlatego tegoroczne hasło wydarzenia to: „Księże Jerzy - jesteśmy tu, aby wypełnić Twój testament”.

Pielgrzymi będą mogli skorzystać z mobilnej „Strefy Życia” organizowanej przez PZU.

– W tym roku Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę to wydarzenie szczególne, bo z modlitwą, podziękowaniem i prośbą do Matki Boskiej będziemy zmierzać już 40. raz – napisał do związkowców szef „Solidarności” Piotr Duda w liście, który na swojej stronie przytacza NSZZ Solidarność. - Jak zawsze w trzecią sobotę i niedzielę września spotkamy się w Częstochowie, aby modlić się u tronu Jasnogórskiej Pani, dziękując za opiekę i prosząc o wsparcie. Jak zawsze przybędziemy tam z naszymi sztandarami, manifestując swoje przywiązanie do wiary i Kościoła – czytamy dalej.



Przewodniczący przypomniał, że pielgrzymka ludzi pracy to duchowy testament Patrona Solidarności, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, który zapoczątkował wrześniowe pielgrzymowanie.

Bowiem po raz pierwszy Pielgrzymka Ludzi Pracy została zorganizowana w 1983 roku dla robotników Huty Warszawa przez ks. Jerzego Popiełuszkę. Już rok później do Częstochowy przybyli pracownicy z całej Polski. Uczestnicy modlili się o dobrą i godną pracę oraz właściwe traktowanie pracowników.

Mobilna strefa PZU na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy

Jubileuszowa edycja pielgrzymki wzbogacona zostanie o dodatkowe wydarzenia. Wydarzeniu będzie towarzyszyć mobilna strefa „Zdrowe Życie” organizowana przez PZU przy wsparciu Kancelarii Prezydenta RP.

W ramach strefy będzie można skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich m.in. z zakresu kardiologii, dietetyki, fizjoterapii. Strefa wśród pielgrzymów pojawi się m.in. dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta RP.

– Strefy „Zdrowe Życie” to wspaniała inicjatywa PZU, dlatego wystąpiłem do zarządu naszego ubezpieczyciela i Kancelarii Prezydenta o zorganizowanie takiego miasteczka przy okazji tegorocznej jubileuszowej pielgrzymki ludzi pracy. To realne wsparcie w diagnostyce dla uczestników pielgrzymki, ale też okazja do promowania projektu „Zdrowe Życie” przy okazji kilkudziesięciotysięcznej pielgrzymki na Jasną Górę – powiedział Piotr Duda po otrzymaniu informacji od szefowej Kancelarii Prezydenta RP Grażyny Ignaczak-Bandych. Kongres bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Częstochowie Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym pielgrzymce będzie Kongres bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, którego Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest partnerem strategicznym. Kongres zaplanowano 16 i 17 września.



Podczas kongresu odbędą się dwie główne debaty i 12 paneli tematycznych w Bastionie św. Barbary i w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze oraz udziału w Agapie połączonej z koncertem muzycznym związanym z twórczością Zbigniewa Herberta oraz Przemysława Gintrowskiego, który odbędzie się w Muzeum Monet i Medali św. Jana Pawła II w Częstochowie.



W Kongresie weźmie udział 70 uczestników debat i moderatorów. Program 40. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy Sobota, 17 września godz.17.00 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki

godz. 18.30 - Wspólna modlitwa zgromadzonych przed Szczytem

godz. 19.00 - Msza święta na Szczycie

godz. 21.00 - Apel Jasnogórski

godz. 21.30 - Droga Krzyżowa na wałach

godz. 22.30-23.00 - Milczące czuwania przy Cudownym Obrazie Matki Bożej



Niedziela, 18 września godz. 9.30 - Wykład diakona prof. dr hab. Waldemara Rozynkowskiego

"Biada społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się męstwem"

godz. 10.15 - Różaniec

godz. 10.30 - Przywitanie pielgrzymów przez Przeora Jasnej Góry

- Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy

- Wystąpienie przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotr Dudy

godz. 11.00 - Uroczysta Msza Święta Zobacz nasze najnowsze 1x1. - W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt - mówi Kinga Baranowska, polska królowa Himalajów

