Prezes Sii Poland wydał oświadczenie. "Związki zawodowe źle wpływają na atmosferę w pracy"

Kilka dni temu pisaliśmy, że firma technologiczna Sii Poland zwolniła dyscyplinarnie Krystiana Kosowskiego.

To przewodniczący świeżo powołanego tam związku zawodowego. Z maila, który Kosowski otrzymał od swojego szefa wynika, że został zwolniony za informowanie kolegów o powstaniu w firmie związku zawodowym.

Teraz Sii Poland zabrała głos w sprawie. Opublikowała oświadczenie w serwisie LinkedIN. Prezes Grégoire Nitot krytycznie ocenia w nim działanie związków zawodowych.

Związkowa Alternatywa, czyli związek, z którym związany był zwolniony związkowiec

twierdzi, że zwolnienie dyscyplinarne wręczono poza jakimkolwiek trybem, bez konsultacji ze związkiem, bez odwołania się do jakiegokolwiek artykułu z Kodeksu pracy

W mailu wysłanym do Krystiana Kosowskiego prezes Sii pisał m.in. o tym, że nie życzy sobie w swoim zakładzie związków zawodowych. M.in. po to, by uniknąć współpracy ze związkowcami, wyjechał z Francji. Jak stwierdził, są tam silne i wpływowe związki zawodowe, co utrudnia pracodawcom swobodne podejmowanie decyzji.

- Władze firmy nawet nie ukrywały, że powodem zwolnienia było założenie związku i zachęcanie pracowników, by do niego wstępowali. Zwolnienie przewodniczącego organizacji związkowej, na dodatek bez wynikającej z ustawy konsultacji ze związkiem, to brutalne złamanie ustawy o związkach zawodowych. Działanie firmy to też naruszenie Konstytucji RP. Zgodnie z art. 12 polskiej Konstytucji „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych”, a art. 59 mówi, że „zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych” - pisze Związkowa Alternatywa.

"Związki zawodowe są czasem prowadzone przez ekstremistów"

W oświadczeniu (które jest treścią maila rozesłaną do pracowników firmy) prezes pisze, że przyczyną zwolnienia Krystiana Kosowskiego nie był fakt, że założył on związek zawodowy, ale to, iż działał on przeciwko firmie.

Grégoire Nitot twierdzi, że jego firma zachęca i wspiera wiele inicjatyw niezależnie od tego, czy przedstawia je grupa pracowników, czy tylko jeden z nich. Pisze, że firma nie czeka na sugestie, a sama robi wiele, by poprawiać satysfakcję pracowników. Prezes Sii Poland podtrzymuje też swoje niepochlebne zdanie na temat związków zawodowych.