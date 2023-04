Premie w PGG. Pracownicy dostali "jednorazówki"

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej (PGG) otrzymali jednorazowe świadczenie pieniężne. To kolejny element realizacji wynegocjowanego wcześniej wzrostu płac.

Związkowcy informują też, że świadczenia nie otrzymali pracownicy, którzy:

posiadali co najmniej jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

dopuścili się kradzieży mienia PGG,

spożywali alkohol w miejscu pracy lub w czasie pracy,

przystąpili do pracy po spożyciu alkoholu,

zażywali środki odurzające w miejscu pracy lub w czasie pracy,

przystąpili do pracy po zażyciu środków odurzających.

Wypłacona kwota wejdzie do podstawy, od której wyliczana jest nagroda z okazji Dnia Górnika (barbórka) i dodatkowa nagroda roczna (czternastka).

Warto przypomnieć też, że ok. 37 tys. pracowników PGG miał dostać podwyżki. W lutym 2023 r. udało się osiągnąć porozumienie w tej kwestii. Pensje miały wzrosnąć o 15,4 proc. - to wysokość średniorocznego wskaźnika inflacji w 2022 roku powiększona o jeden punkt procentowy. Oznacza to, że "średniówka" za zeszły rok wyniesie 10 492 zł brutto. Po podwyżce średnie wynagrodzenie w PGG wyniesie 12 107 zł brutto.

