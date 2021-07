Pracowników miejskich spółek "oszukano na ponad 25 tys. złotych". Będzie protest w Poznaniu

OZZ Inicjatywa Pracownicza organizuje protest pod pod Urzędem Miasta w Poznaniu. Chce, aby pracownikom poznańskich spółek miejskich wypłacono zaległe wynagrodzenia. Domaga się także, aby zrezygnowano w mieście z outsourcingu.

Poznańska Inicjatywa Pracownicza organizuje protest (Fot. Facebook/OZZ Inicjatywa Pracownicza)

Poznańska Inicjatywa Pracownicza organizuje protest. Jak informują związkowcy, od blisko trzech lat portierki i portierzy strzegący miejskich budynków zarządzanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKLZ) nie otrzymali swoich wynagrodzeń.

- Potwierdziły to prawomocne wyroki sądów pracy. Niestety komornicy nie mają z czego ściągać zaległego wynagrodzenia. Firma, która wygrała przetarg, okazała się nieuczciwa. Umowy z pracownicami i pracownikami podpisywano na tzw. słupy – obywateli Ukrainy, Białorusi i Wietnamu. Publiczne pieniądze zamiast do pracowników, trafiły do kieszeni osób, które wyłonił ZKZL – wyjaśnia Inicjatywa Pracownicza.

- Niektórych z portierów i portierek oszukano nawet na ponad 25 tys. złotych. Do tej pory dwie osoby zmarły nie doczekawszy się wypłaty. W dużej części są to bowiem osoby starsze, schorowane, seniorzy dorabiający do niskich emerytur. Niektóre zadłużyły się z tego powodu, nie płacąc czynszu i grozi im eksmisja – tłumaczą związkowcy.

Związkowcy domagają się, aby ZKZL wypłacił poszkodowanym odszkodowanie w równowartości ich zaległych poborów i zwrócił koszty zastępstwa procesowego. Chcą także, aby zrezygnowano w mieście z outsourcingu jako formy zlecania usług i zatrudniania pracowników.

- System ten co rusz dowodzi, że ma charakter patologiczny oraz prowadzi do naruszeń obowiązującego prawa pracy – tłumaczy Inicjatywa Pracownicza.

- Uważamy, że miasto jako właściciel (a w jego imieniu zwłaszcza zarząd Poznania) odpowiada za to, co się dzieje w ZKZL - nie tylko jak zarządza się mieniem publicznym i wydaje publiczne pieniądze, ale też jak traktuje się ludzi. Nie wolno Wam uchylić się od tej odpowiedzialność za jawną niesprawiedliwość i nadużycia, których ofiarami podły poznańskie portierki i portierzy – podkreślają związkowcy we wpisie na Facebooku.

