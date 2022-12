Pracownik założył związek zawodowy w Sii i został zwolniony

Jeden z pracowników informatycznej firmy Sii Polska założył związek zawodowy. Zachęcał współpracowników, by do niego wstępowali. Nie spodobało się to prezesowi, który w e-mailu skrytykował działania pracownika, a ten - jak twierdzi Związkowa Alternatywa - został zwolniony dyscyplinarnie.

Do tej pory w Sii Polska, firmie z branży IT zatrudniającej 7,5 tys. osób, nie istniał żaden związek zawodowy. Postanowił go założyć jeden z pracowników - Krystian Kosowski. Zachęcał on współpracowników, by do niego wstępowali i wspólnie walczyli o lepsze warunki pracy.

Jak informuje Związkowa Alternatywa, wywołało to niezadowolenie ze strony prezesa firmy. Grégoire Nitot wysłał maila, w którym skrytykował działanie pracownika. Podkreślił, że w spółce związek zawodowy jest niepotrzebny, a pracownik, który go założył, "nie pasuje do Sii, do jej ducha i wartości".

- W odpowiedzi prezes firmy i właściciel Polonii Warszawa Grégoire Nitot napisał do naszego lidera kuriozalne pismo, w którym oświadczył, że nie życzy sobie w swoim zakładzie związków zawodowych (!). Jednocześnie wytłumaczył on, że wyjechał on z Francji między innymi z tego powodu, że są tam silne i wpływowe związki zawodowe, co utrudnia pracodawcom swobodne podejmowanie decyzji - pisze Związkowa Alternatywa.

Jak twierdzi Związkowa Alternatywa, lider związku dostał zwolnienie dyscyplinarne. Wręczono je rzekomo poza jakimkolwiek trybem, bez konsultacji ze związkiem, bez odwołania się do jakiegokolwiek artykułu z Kodeksu pracy.

- Władze firmy nawet nie ukrywały, że powodem zwolnienia było założenie związku i zachęcanie pracowników, by do niego wstępowali. Zwolnienie przewodniczącego organizacji związkowej, na dodatek bez wynikającej z ustawy konsultacji ze związkiem, to brutalne złamanie ustawy o związkach zawodowych. Działanie firmy to też naruszenie Konstytucji RP. Zgodnie z art. 12 polskiej Konstytucji „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych”, a art. 59 mówi, że „zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych” - pisze Związkowa Alternatywa.

Redakcja PulsHR.pl skontaktowała się z firmą Sii z prośbą o komentarz w tej sprawie. Czekamy na oświadczenie spółki.

