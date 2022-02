Pracownicy znanej polskiej firmy motoryzacyjnej walczą o podwyżki

W dwóch sosnowieckich spółkach należących do koncernu Prima trwa trwa spór zbiorowy. Pracownicy domagają się podwyżek.

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", w Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems oraz Prima Sosnowiec Advanced Plastic Technologies trwa spór zbiorowy na tle płacowym (Fot. PTWP)

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", w Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems oraz Prima Sosnowiec Advanced Plastic Technologies trwa spór zbiorowy na tle płacowym. Związkowcy domagają się podniesienia stawek godzinowych wszystkich pracowników o 3,5 zł brutto, czyli o 588 zł brutto miesięcznie i podwyższenie najniższych stawek godzinowych o 63 grosze brutto.

Pismo w tej sprawie trafiło do zarządu firmy 2 lutego 2022 roku. Związkowcy wyznaczyli trzy dni na realizację postulatów.

- Niestety pracodawca nie przedstawił żadnych nowych propozycji. Podtrzymał tylko wcześniejsze, które są nie do przyjęcia. Dotyczą one podniesienia stawek godzinowych wszystkich pracowników o 1,5 zł brutto. W dodatku podwyżka w tej wysokości miałaby zostać uzależniona od obniżenia absencji. W naszej ocenie pracodawca przedłuża rozmowy i gra na zwłokę – mówi Agnieszka Marcińska, przewodnicząca „Solidarności” w sosnowieckich spółkach Primy.

Rozmowy płacowe w spółkach Primy są prowadzone od listopada 2021 roku.

- W innych firmach działających w branży samochodowej zarobki są dużo wyższe, różnice sięgają nawet kilku złotych na godzinę. My, nie dość, że jesteśmy na szarym końcu, to jeszcze, ze względu na rosnącą inflację, cały czas ubożejemy. Ludzie odchodzą do innych firm, z pracy rezygnują specjaliści, m.in. ustawiacze maszyn oraz pracownicy biurowi – podkreśla przewodnicząca zakładowej „S”.

Firmy Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems i Prima Sosnowiec Advanced Plastic Technologies produkują plastikowe komponenty samochodowe. W obydwu zakładach zatrudnionych jest w sumie ok. 600 osób.

