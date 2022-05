Pracownicy znanej firmy zarobią więcej. "Takich podwyżek jeszcze nie mieli"

Zakończyły się rozmowy płacowe w dwóch sosnowieckich spółkach firmy Prima. Wynagrodzenia wszystkich pracowników wzrosną w tym roku w sumie o ok. 720 zł brutto miesięcznie.

jk

• 16 maj 2022 10:56





Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", firma Prima spełniła postulaty związkowców (Fot. PTWP)

REKLAMA

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", Prima spełniła postulaty związkowców.

- Wynegocjowaliśmy najlepsze porozumienie od lat. Takich podwyżek pracownicy jeszcze nie mieli – mówi Agnieszka Marcińska, przewodnicząca międzyzakładowej organizacji związkowej zrzeszającej pracowników firm Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems i Prima Sosnowiec Advanced Plastic Technologies.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

O ile wzrosną pensje? Związkowcy podają, że osoby wynagradzane w systemie godzinowym otrzymają łączną podwyżkę stawek zasadniczych wynoszącą 3,5 zł brutto, co daje miesięcznie ok. 588 zł brutto. O taką kwotę wzrosną też podstawowe pensje pozostałych pracowników obu spółek. Do tego należy doliczyć 23 proc. stałej miesięcznej premii naliczanej od stawek zasadniczych, co w sumie daje podwyżkę wynoszącą ponad 720 zł.

Czytaj też: Podwyżki w Sistema Poland. "Rozmowy z pracodawcą nie były łatwe"

Podwyżki będą wprowadzane w dwóch transzach. Od maja stawki godzinowe rosną o 1,5 zł brutto, w październiku pracownicy otrzymają kolejne 2 zł brutto podwyżki. Ponadto o 63 grosze podniesione zostaną najniższe stawki tych pracowników, którzy posiadają co najmniej 3-letni staż pracy.

"S" podaje, że zmienione zostaną także zasady rozliczania absencji, która jest jednym z elementów kwartalnej premii. Ustalono, że rozliczana będzie absencja indywidualna, a nie, jak dotychczas, całego zespołu.

Podpisanie porozumienia zakończyło spór zbiorowy, który „Solidarność” wszczęła z pracodawcą w lutym tego roku.

Firmy Prima Sosnowiec Complex Plastic Systems i Prima Sosnowiec Advanced Plastic Technologies produkują plastikowe komponenty samochodowe. W obu zakładach zatrudnionych jest w sumie ok. 700 osób.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU