Pracownicy walczą o podwyżki. Zorganizowali referendum

• 4 paź 2022 14:20





W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Rzeszowie odbyło się referendum strajkowe. W głosowaniu wzięło udział 479 pracowników MPK (75,1 proc. ogółu). Za strajkiem opowiedziało się 367 osób, przeciwko było 111. Jeden głos został uznany za nieważny. Referendum zorganizowano na skutek braku porozumienia dotyczącego podwyżek wynagrodzeń (Zdj. ilustracyjne, fot. PTWP)

Jak informuje "Solidarność", referendum zorganizowano na skutek braku porozumienia dotyczącego podwyżek wynagrodzeń. Związkowcy domagają się spełnienia postulatów, czyli podniesienia stawki dla osób najkrócej pracujących w spółce, które zarabiają najniższą krajową oraz utrzymania wysokości premii na tym samym poziomie co w poprzednich latach.

Związkowcy informują, że kością niezgody jest żądanie podwyżki w wysokości 500 zł doliczonej do podstawy wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 września. Pracodawca zgadza się na taki wzrost płac, ale chce by podwyżka ta była w formie dodatku i obowiązywała od 1 października.

Termin strajku jeszcze nie jest znany.

- Mając w ręku wynik referendum będziemy chcieli jeszcze rozmawiać o podwyżkach, nie będziemy od razu przystępować do strajku. To, czego żądamy, to po prostu wyrównanie stopnia inflacji - mówi Michał Białogłowski przewodniczący NSZZ „Solidarność” w MPK Rzeszów.

