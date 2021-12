Pracownicy uczelni walczą o podwyżki. Kolejny związek zawodowy dołącza do protestu

Komisje Zakładowe OZZ Inicjatywa Pracownicza przy uczelniach wyższych i PAN dołączają do ogólnopolskiego protestu. Chcą lepszych warunków pracy i płacy.

Autor: jk

• 8 gru 2021 16:28





Do protestu pracowników uczelni wyższych przyłączają się kolejne organizacje (Fot. Shutterstock)

ZNP zdecydował o rozpoczęciu akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r.

Razem z ZNP protestować będzie OZZ Inicjatywa Pracownicza, która wystosowała apel ws. warunków wynagradzania w nauce i szkolnictwie wyższym.

Związkowcy chcą, by pensje wszystkich pracowników nauki i szkolnictwa wyższego wzrosły o 20 proc. w porównaniu z poziomami z 2020 roku.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego zdecydowała o rozpoczęciu akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r. Organizacja zapowiedziała, że w grudniu br. przed budynkami uczelni wyższych i instytutów badawczych odbędą się pikiety protestacyjne, a kolejne formy protestu są uzależnione od sytuacji epidemicznej w Polsce. Na 20 grudnia zaplanowano ogólnopolski protest.

Postulaty Inicjatywy Pracowniczej

Do protestu przyłączają się kolejne organizacje. Razem z ZNP protestować będzie OZZ Inicjatywa Pracownicza, która wystosowała apel ws. warunków wynagradzania w nauce i szkolnictwie wyższym. To pierwszy etap akcji protestacyjnej - na 15 grudnia zaplanowano akcje solidarnościowe.

- Publiczna nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce od lat są niedofinansowane i opierają się na nisko wynagradzanej pracy pracowników i pracownic akademickich, naukowo-technicznych, administracyjnych i obsługi, w tym bibliotek. Kolejne rządy uciekają od tego problemu, skupiając się na reformach pogłębiających intensywność pracy i konkurencję uczelni o ograniczone środki budżetowe. W ostatnich latach wskaźnik regulacji płac na uczelniach jedynie nieznacznie przewyższał poziom inflacji i nie osiągnął 10 proc. złożonych w obietnicy wyborczej przez ministra Gowina. Rosnące koszty życia zmuszają pracowników i pracownice do przechodzenia do sektora prywatnego lub wyjazdu na uczelnie zagraniczne, co znacznie osłabia potencjał polskiej nauki - wyjaśnia OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim we wpisie na Facebooku.

Źródło: Facebook/OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim Czego oczekują związkowcy? Przede wszystkim zwiększenia łącznej kwoty dotacji i subwencji na uczelnie wyższe oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk w budżecie państwa na rok 2022 o 2,5 mld zł. Chcą również, by pensje wszystkich pracowników nauki i szkolnictwa wyższego wzrosły o 20 proc. w porównaniu z poziomami z 2020 roku. Kolejny postulat dotyczy waloryzacji wynagrodzenia podstawowego profesora do kwoty 9030 zł, co pozwoli na adekwatną waloryzację minimalnych wynagrodzeń nauczycieli akademickich na niższych stanowiskach. Na liście żądań znajduje się także zwiększenie minimalnej wysokości stypendium doktoranckiego. Związkowcy chcą także systematycznej poprawy warunków wynagradzania dla wszystkich osób pracujących w tym sektorze. Dlatego też domagają się automatycznej waloryzacji płac wszystkich pracujących oraz wprowadzenia stawek minimalnych na stanowiskach administracji i obsługi w wysokości co najmniej 110 proc. wynagrodzenia minimalnego w gospodarce narodowej. Kolejna zmiana powinna dotyczyć minimalnych stawek godzinowych za prowadzenie zajęć dydaktycznych na umowach cywilnoprawnych - powinny zostać wprowadzone jednolite kwoty. Związkowcy chcę również, by odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został podniesiony do 7,5 proc. wysokości rocznych wynagrodzeń osobowych. Warto dodać, że do tej pory do ogólnopolskiego protestu dołączyły: - Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Gdańskim, - Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Jagiellońskim, - Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

w Toruniu, - Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Warszawskim, - Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Wrocławskim, - Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Polskiej Akademii Nauk i Akademii

Sztuk Pięknych w Warszawie, - Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Teatrze Ósmego Dnia

i Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, i Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, - Komisja Międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Pedagogiczny im.

KEN w Krakowie. Stanowisko MEiN Rzecznik MEiN Anna Ostrowska poinformowała, że minister edukacji i nauki planuje powołanie specjalnego zespołu, w skład którego wejdą przedstawiciele resortu, związki zawodowe, reprezentanci Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Celem prac zespołu będzie omówienie kwestii związanych z wynagrodzeniami dla pracowników uczelni - poinformowała w rozmowie z PAP Ostrowska. Rzecznik MEiN przekazała też, że z roku na rok rosną nakłady finansowe na naukę i szkolnictwo wyższe. - W ostatnich 6 latach wzrosły one o 8,5 mld zł i wynoszą w 2021 r. - 31,8 mld zł. Podobnie można zaobserwować wzrost środków na inwestycje w naukę i szkolnictwo wyższe. W ostatnich 6 latach zwiększyły się one o 251 mln zł i wynoszą w 2021 r. 819 mln zł - podkreśliła.

