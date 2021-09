Pracownicy uciekają z Biedronki przez handlowe niedziele? Firma zaprzecza

Solidarność zrzeszona w Jeronimo Martins Polska poinformowała, że pracodawca nie skonsultował z zatrudnionymi przejścia sklepów pod szyld placówek pocztowych. Z tego powodu też coraz więcej pracowników postanawia odejść.





Pracownicy Biedronki nie chcą pracować w niedziele (fot. PTWP/Piotr Waniorek)

"Solidarność" w JMP informuje, że brakuje chętnych do pracy w niedziele w marketach, które uzyskały status placówek pocztowych.

– To coś niepojętego dla nas, że niemal codziennie otrzymujemy informacje o otwarciu kolejnych placówek pocztowych w ramach marketów, podczas gdy Poczta Polska bardzo rzadko jest otwarta w niedziele. Cały czas lista sklepów nieobjętych zakazem handlu się rozszerza. Przypuszczamy, że niedługo chyba każda Biedronka będzie otwarta w niedziele – wyjaśnia Piotr Adamczak.

– Sklepy są coraz dłużej otwarte, do 22:00, do 23:00, do 23:30. Dodatkowo otrzymaliśmy otwarte niedziele. Kierownicy sklepów rozkładają ręce, bo nie mają pełnych obsad w ostatni dzień tygodnia. Co chwilę do związku spływają informację o kolejnych osobach, które wypowiadają umowy z powodu zbyt dużej ilości pracy – mówi w rozmowie z PulsHr.pl, Piotr Adamczak, szef Solidarności w Jeronimo Martins Polska.

Biedronki i placówki pocztowe

Biedronka od lipca zaczęła przekształcanie swoich sklepów w placówki pocztowe. Na początku podano informację o tym, że w 110 marketach będzie można zrobić zakupy w niedzielę. Usługi pocztowe zaproponowano zarówno w większych miastach Polski, jak i w miejscowościach związanych z ośrodkami wypoczynkowymi.

Związkowcy z „Solidarności” podali, że pracodawca nie skonsultował z działaczami takiej decyzji. W piśmie skierowanym do zarządu Jeronimo Martins Polska napisano, że informację na temat takich działań zarząd związku zdobył od pracowników lub z prasy. „Po raz kolejny Pracodawca nie skonsultował istotnej kwestii związanej z funkcjonowaniem sklepów ze związkami zawodowymi, co ponownie świadczy o tym, że pojęcie „dialogu” z załogą jest pojęciem pustym w Jeronimo Martins Polska”.

Biuro prasowe w rozmowie z PulsHR.pl podkreśla, że rozwiązanie wprowadzone przez Jeronimo Martins Polska jest jedynie testowe. – Wprowadzenie nowej usługi jest rozwiązaniem testowym, rozpoczętym w lipcu br., które dotyczy wybranej, niewielkiej liczby sklepów. Uruchomienie testu prowadzonego wspólnie z doświadczonym partnerem – narodowym operatorem pocztowym Pocztą Polską – jest sprawdzeniem nowych możliwości zgodnych z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym, z czego już wcześniej korzystało wiele innych konkurencyjnych sieci – wyjaśnia rzecznik prasowy sieci. Pracownicy odchodzą O trudnej sytuacji w Biedronkach mówił w rozmowie z PulsHR.pl przewodniczący NSZZ „Solidarność” w JMP Piotr Adamczak. – Otrzymujemy informacje, że osoby, które mają umowy na czas określony do września tego roku, nie zamierzają ich przedłużać. Z kolei na miejsce osób, które odeszły angażowane są osoby na umowie-zlecenia. Kierownicy alarmują o zbyt małych obsadach na sklepie – komentuje Piotr Adamczak. Biuro prasowe zaprzecza takim doniesieniom. – Zatrudnienie w JMP S.A. systematycznie rośnie. Jeśli chodzi o organizację pracy w placówkach z możliwością odbioru przesyłek w niedziele, to zaznaczamy, że jest ona realizowana w pełnej zgodzie z kodeksem pracy. Szczegółowy grafik jest ustalany każdorazowo przez kierownika sklepu na podstawie informacji zwrotnej od pracowników. W sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba, dodatkowa obsada sklepu jest kompletowana w oparciu o osoby chętne do pracy z naszych innych pobliskich placówek. W sprawach pracowniczych jesteśmy regularnie w kontakcie z organizacjami związkowymi działającymi w JMP – uzupełnia. Jeronimo Martins Polska zatrudnia w kraju ponad 70 tys. pracowników w ponad 3 tys. Sklepach, biurach i centrach dystrybucji.

