Pracownicy TVP mają powody do obaw. Możliwe zwolnienia grupowe

Jak pisze „Dziennika Gazety Prawnej” w sygnowanym przez Kurskiego piśmie zawiadomiono, że celem spotkania kierownictwa telewizji z przedstawicielami związków zawodowych mają być konsultacje "w związku z prawdopodobną koniecznością przygotowania spółki i strony społecznej do przeprowadzenia zwolnień grupowych pracowników Telewizji Polskiej".

TVP i Polskie Radio czekają na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który do 6 marca ma czas na podjęcie decyzji w sprawie ustawy przekazującej 1,95 mld z budżetu państwa na media publiczne. Jeśli media nie dostaną pieniędzy, Jacek Kurski może zacząć redukować załogę Telewizji Polskiej - informuje "DGP".

To, że prezydent zaaprobuje ustawę, nie jest już takie pewne, zwłaszcza po awanturze, jaka wybuchła po geście posłanki PiS Joanny Lichockiej. Opozycja domaga się weta, które pozostaje jedną z opcji, ale chce jednocześnie, by dwa miliardy przekazać na onkologię. Niewykluczone jest, że prezydent skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego, by spowolnić jej wejście w życie - podaje "DGP".

Spotkanie dotyczące zwolnień grupowych ma się odbyć 2 marca o godz. 14.