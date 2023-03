Pracownicy śląskiego żłobka zarobią więcej. Niektórzy nawet o 550 zł

W siemianowickim żłobku zatrudnionych jest przeszło 40 pracowników, a do „Solidarności” należą już 32 osoby (Zdj. ilustracyjne, fot. Shutterstock)

W siemianowickim żłobku zatrudnionych jest przeszło 40 pracowników, a do „Solidarności” należą już 32 osoby (Zdj. ilustracyjne, fot. Shutterstock)

Pracownicy Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich zarabiają więcej. Wysokość podwyżek została uzależniona od stanowiska i wyniosła od 100 do 550 zł brutto.

- Do tej pory wszyscy zarabialiśmy na poziomie płacy minimalnej, co było demotywujące i zwyczajnie niesprawiedliwe. Osoby, które posiadają wyższe kwalifikacje i ponoszą większą odpowiedzialność, powinny zarabiać więcej. W końcu wprowadzona została pewna gradacja stanowisk, ale nikt nie został pominięty – mówi Grażyna Tręda, przewodnicząca „Solidarności” w siemianowickim żłobku.

Wysokość podwyżek została uzależniona od stanowiska. Wynagrodzenia opiekunek wzrosły o 550 zł brutto, natomiast pozostali pracownicy otrzymali podwyżki wynoszące od 100 zł brutto do 323 zł brutto. Zróżnicowanie wielkości wzrostu płac było jednym z najważniejszych postulatów związkowców.

W siemianowickim żłobku zatrudnionych jest przeszło 40 pracowników, a do „Solidarności” należą już 32 osoby. Jest to pierwsza w regionie osobna organizacja „S”, która powstała w miejskim żłobku. Do związku należą także pracownicy żłobków w Będzinie i Wodzisławiu Śląskim, ale są oni objęci działalnością większych organizacji międzyzakładowych.

