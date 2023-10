Pracownicy skarbówki walczą o zaległe podwyżki

- Pracownicy domagają się wypłaty zaległych podwyżek wraz z odsetkami. Po prostu upominają się o to, co im się należy - mówi Dominik Lach, przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Podatkowej Województwa Śląskiego.

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", do tej pory najwięcej pozwów o wypłatę zaległych podwyżek wraz z odsetkami wpłynęło do Sądu Pracy w Katowicach, ale do akcji przyłączają się też pracownicy administracji skarbowej z innych województw.

