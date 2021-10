Pracownicy skarbówki mają dość. W sobotę protest w Warszawie

Negocjacje płacowe prowadzone przez „Solidarność” z dyrekcją Izby Administracji Skarbowej w Katowicach zakończyły się fiaskiem. 23 października pracownicy skarbówki będą protestować w Warszawie.

21 paź 2021





23 października pracownicy skarbówki będą protestować w Warszawie (fot. PTWP)

Jak zaznacza Dominik Lach z Solidarności, do tej pory nie zostało w pełni zrealizowane porozumienie płacowe podpisane w styczniu zeszłego roku przez organizacje związkowe i dyrekcję Krajowej Administracji Skarbowej.

Spór zbiorowy w katowickiej Izbie Administracji Skarbowej trwa od 6 lipca tego roku. 6 października strony podpisały protokół rozbieżności. To oznacza, że spór wszedł w etap mediacji.

W urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach zatrudnionych jest ok. 5,5 tys. pracowników i funkcjonariuszy.

Związkowcy domagają się przede wszystkim podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych w instytucjach podległych katowickiej Izby Administracji Skarbowej o 500 zł netto. Większość zatrudnionych w tych instytucjach pracowników zarabia mniej niż 3 tys. zł na rękę.

- To, przy szalejącej inflacji, zdecydowanie za mało, by móc godnie żyć, by nie martwić się, czy do końca miesiąca wystarczy pieniędzy, czy będzie za co zapłacić rachunki za energię elektryczną i gaz - podkreśla Dominik Lach, przewodniczący organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Podatkowej województwa śląskiego.

Wzrost wynagrodzeń w instytucjach skarbowych i celnych miała również spowodować uchwała modernizacyjna KAS przyjęta przez rząd w 2019 roku, do tej pory nie została ona jednak wdrożona.

Jeden z postulatów przedstawionych przez „S” dyrekcji Izby Administracji Skarbowej w Katowicach dotyczy odmrożenia środków na nagrody kwartalne. Nagrody te nie są wypłacane od końca zeszłego roku.

- Pracodawca twierdzi, że nie może zrealizować naszych postulatów, bo nie otrzymał z resortu finansów pieniędzy na podwyżki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby o te środki wystąpił. Jako strona związkowa możemy wszcząć spór zbiorowy tylko z pracodawcą, a nie z ministrem finansów – mówi Dominik Lach. 23 października w Warszawie odbędzie się demonstracja zorganizowana przez Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych w Krajowej Administracji Skarbowej. Wezmą w nim udział również przedstawiciele innych branż budżetówki: pracownicy sądownictwa i prokuratury, pracownicy i funkcjonariusze więziennictwa oraz pracownicy cywilni policji.

