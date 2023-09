Pracownicy sądów mają dość. W niedzielę organizują niecodzienny happening

Pracownicy sądów od lat walczą o poprawę warunków pracy.



W najbliższą niedzielę po raz kolejny wyjdą na ulice, by przedstawić społeczeństwu przyczyny trudnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

To 17 punktów, na które składają się m.in. takie elementy jak wykonywanie obowiązków po godzinach, w soboty, niedziele i święta czy brak działań zmierzających do likwidacji zbędnej biurowości.

Brak podwyżek, nadmiar pracy - codzienność w sądach

- Happening przygotowany jest w bardzo szokującej i kontrowersyjnej formie. Ma zmuszać do myślenia, ma też ukazać trudną sytuację pracowników i to, co się dzieje w Ministerstwie Sprawiedliwości, w jaki sposób jest ono zarządzane i jak to zarządzanie doprowadziło do tak dramatycznej sytuacji, w jakiej obecnie znajdują się sądy - mówi Justyna Przybylska, przewodnicząca OZZ „AR PRIM”.

Jak przypomina, pracownicy sądów od kilku lat protestują przeciwko trudnym warunkom pracy i pogarszającej się sytuacji w tych instytucjach. Bezskutecznie.

- A trudna sytuacja w sądownictwie bezpośrednio dotyczy pracowników sądów, ich wynagrodzeń, pracy ponad siłę, w weekendy i święta. To wszystko wpływa na to, jak funkcjonuje całe sądownictwo, a powszechnie wiadomo, że wbrew temu co głosi pan minister Zbigniew Ziobro i cały resort sprawiedliwości, długość postępowań sądowych w ostatnich latach znacząco wzrosła. To wszystko dotyczy nas wszystkich, przekłada się bezpośrednio na przykład na to, ile obywatel będzie czekał na wydanie aktu własności - zaznacza Justyna Przybylska.

Kiosk sądowy, a w nim "niecodzienne" pisma prosto z sądu