Pracownicy Roca Polska dostaną podwyżki

W gliwickiej firmie Roca zatrudnionych jest 440 osób. Do „Solidarności” należy ponad połowa załogi (Fot. PTWP)

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", w Roca Polska w Gliwicach udało się wynegocjować podwyżki, mimo że spółka boryka się z problemami związanymi z rosnącymi cenami energii.

- Sytuacja jest naprawdę trudna, ale pracownicy też odczuwają skutki inflacji. Podczas rozmów wzięliśmy pod uwagę problemy pracodawcy i przedstawiliśmy wyważone postulaty. Wynegocjowaliśmy takie podwyżki, jakie firma jest w stanie w tej chwili dać - zaznacza Krzysztof Adamek, przewodniczący zakładowej „S”.

Oprócz podwyżek wynagrodzeń związkowcy uzgodnili z pracodawcą, że przerwy technologiczne, wakacyjna i świąteczna mogą zostać skrócone lub wydłużone łącznie maksymalnie o 12 dni. Będzie to zależało od sytuacji, w jakiej spółka się znajdzie za kilka miesięcy, od liczby zleceń i cen energii. Jak podkreśla Krzysztof Adamek, jeśli przerwa będzie krótsza, niż planowano i pracownicy będą musieli przyjść do zakładu wcześniej, wówczas za każdy dzień pracy otrzymają dodatkowo 300 zł brutto. To oznacza, że będą mogli zarobić dodatkowo nawet 3,6 tys. zł. Jeżeli natomiast przerwa technologiczna zostanie wydłużona, pracownicy otrzymają wynagrodzenie jak za urlop.

Podczas negocjacji związkowcy uzgodnili także z pracodawcą bardziej korzystne dla pracowników zasady dotyczące posiłków profilaktycznych. Raz na kwartał pracownicy otrzymają dodatek wynoszący maksymalnie 300 zł netto. Ponadto, premia za nadgodziny będzie wypłacana w firmie co miesiąc, a nie kwartalnie, jak to było wcześniej.

– Pracownikom jest łatwiej pospinać domowe budżety, jak nie muszą czekać tak długo na te pieniądze – zaznacza związkowiec. Dodatkowo, osoby, które w grudniu nie przebywały na zwolnieniu lekarskim dostaną dodatkową premię wynoszącą ponad 300 zł brutto.

Roca to hiszpańska grupa produkująca ceramikę sanitarną. W gliwickiej firmie zatrudnionych jest 440 osób. Do „Solidarności” należy ponad połowa załogi.

