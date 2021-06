Pracownicy polskiego Amazona mają dość. Pensje to wierzchołek góry lodowej

OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Amazonie organizuje protest. Chce nie tylko wyższych pensji i przejrzystych premii, ale również mniejszego obciążenia pracą i niższej rotacji.

Autor:jk

• 22 cze 2021 10:51





Amazon działa w Polsce od 2014 roku (Fot. Shutterstock)

Związkowcy z OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Amazonie żądają podwyżek. Ponadto - jak wyjaśniają - premie za wydajność nie są przejrzyste.

Związkowcy mają też dość permanentnej rotacji i niepewności.

- Protestujemy w Prime Week, bo to czas, kiedy wszyscy mówią o promocjach w Amazonie. Ale nasze postulaty ważne są przez cały rok: wyższe pensje, niższe normy, stałe umowy - mówi Irena Tomkowiak, przedstawicielka OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Amazonie.

Z wyliczeń związku wynika, że w 2020 r., roku pandemii, Amazon osiągnął w Europie najwyższe w historii przychody - 44 mld euro.

- W tym roku zanosi się na kolejne rekordy. Co my - pracownicy z tego mamy? Ochłapy z pańskiego stołu. Wysokość podwyżek nie odbiega od tych w innych branżach. Biorąc jednak pod uwagę zyski, które wypracowujemy, jak i galopujący wzrost cen, 22,50 zł/h to nadal o wiele za mało. Pracując dla największej firmy i najbogatszego człowieka na świecie, wciąż jesteśmy jednymi z najgorzej opłacanych pracowników. Ten gigant wyznacza standardy na rynku pracy, nie możemy godzić się na to, aby nasze żądania i potrzeby były stale ignorowane - zaznacza Artur Gęgotek, przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Amazon.

Walka nie tylko o podwyżki

Związkowcy mają dość obciążenia pracą. Twierdzą, że oficjalnie normy są zawieszone, ale menedżerowie śledzą każdy ruch i dyscyplinują pracowników.

- Państwowa Inspekcja Pracy już kilka lat temu wykazała, że jesteśmy zbyt obciążeni pracą. Nie zgadzamy się za arbitralne kary za off-taski - zauważają związkowcy.

Kolejny postulat dotyczy polityki "hire to fire" (szczegóły znajdziesz tutaj). Związkowcy podkreślają, że Amazon zatrudnił tysiące pracowników agencyjnych, których niebawem zwolni, by znów ogłosić rekrutację za dwa miesiące. - Mamy dość permanentnej rotacji i niepewności - krytykują pracownicy. Związkowcy zwracają również uwagę, że Amazon wykorzystuje różnice płacowe w różnych krajach, aby osłabić pracowników. - Mamy konkurować między sobą, bo zawsze może być gorzej? Chociaż ceny produktów takich jak żywność, odzież, kosmetyki są w krajach europejskich podobne, to nasze wynagrodzenia znacznie się różnią. W Polsce, Czechach i Słowacji zarabiamy trzy razy mniej niż w Niemczech i Francji oraz dwa razy mniej niż w Hiszpanii czy Włoszech. Aby przetrwać musimy pracować w nadgodzinach. W Niemczech Amazon nie korzysta w tak dużym stopniu z agencji pracy tymczasowej. W Polsce tysiące pracowników zatrudnia na umowach śmieciowych. Jednak zniszczony organizm, kontrola i presja ze strony kierownictwa występują wszędzie, niezależnie od kraju – mówi Eryk Wiktor, przedstawiciel OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Amazon. Przedstawiciele związku przypominają tez, że Amazon nie mógł zignorować strajków w Niemczech i we Włoszech, blokad w Polsce i we Włoszech, petycji pracowniczych i spontanicznych wieców w USA. - Tymi działaniami zmusiliśmy ich do wprowadzenia zmian, które dały nam większe bezpieczeństwo w pracy i dodatkowe premie - zaznaczają związkowcy. - Ostatecznie wszyscy chcemy tego samego: zdrowego i dostatniego życia dla nas i naszych bliskich. Chcemy pracować bezpiecznie, lżej, krócej i za godziwe pieniądze, bo na to zasługujemy. Stop wyzyskowi – podsumowuje Konrad Karasiewicz z OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Amazon. Stanowisko Amazona Amazon w stanowisku przesłany do redakcji PulsHR.pl przekonuje, że dzisiaj (22 czerwca) - mimo zapowiedzianych protestów - pracownicy wykonują swoje obowiązki tak, jak każdego dnia. - Dzisiejsza sytuacja nie wpłynęła w żaden sposób na realizację zamówień dla naszych klientów. Była ona ograniczona tylko do jednego z dziewięciu obecnie funkcjonujących centrów logistycznych w Polsce. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb naszych klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich przedsiębiorców, którzy polegają na Amazon – mówi Aleksandra Zarychta-Kuzalska, PR menedżer w Amazonie. Zarychta-Kuzalska zaznacza, że Amazon oferuje „konkurencyjne wynagrodzenie, atrakcyjny pakiet benefitów, liczne możliwości rozwoju kariery, a wszystko to w bezpiecznym i nowoczesnym środowisku pracy”. Dodaje też, że firma stworzyła w Polsce ponad 18 tys. stałych miejsc pracy. - W ostatnich dniach ogłosiliśmy, że płaca początkowa dla wszystkich pracowników w centrach logistyki Amazon w Polsce wzrośnie do 22,5 zł brutto od 1 lipca 2021 r. Wraz z premią za frekwencję nasi pracownicy poziomu początkowego będą zarabiać od 4 082 zł brutto miesięcznie, a liderzy zespołów od 5 080 zł brutto miesięcznie - w zależności od stażu pracy i liczby przepracowanych godzin w danym miesiącu. Jest to część kompleksowego pakietu świadczeń obejmującego również prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, bezpłatny transport na wybranych trasach, ciepłe posiłki za 1 zł oraz dostęp do innowacyjnego programu „Postaw na Swój Rozwój", w ramach którego pracownik może liczyć na pokrycie kosztów szkoleń zawodowych do 26 tys. zł – komentuje Aleksandra Zarychta-Kuzalska. Przypomnijmy - Amazon działa w Polsce od 2014 roku. Od tego czasu firma stworzyła ponad 18 000 stałych miejsc pracy w dziewięciu centrach logistycznych - w Sadach (pod Poznaniem), Sosnowcu, Kołbaskowie (koło Szczecina), dwóch obiektach w Bielanach Wrocławskich, Pawlikowicach (koło Łodzi), Łodzi, Okmianach (koło Bolesławca) i Gliwicach oraz w biurze Amazon Web Services i w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku. Centrum w Świebodzinie, którego otwarcie zaplanowano w 2021 roku, będzie 10. z kolei.

