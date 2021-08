Pracownicy Paroc Polska mają dość. Takiego strajku nie było od lat

Zatrzymaliśmy zakład pracy. Piece są wygaszone, produkcja stanęła. Załoga w całości odmówiła pracy, bo nasze postulaty nie są spełnione - informuje Konfederacja Pracy Trzemeszno. W środę 4 sierpnia o godzinie 21.00 rozpoczął się strajk generalny w fabryce Paroc Polska w Trzemesznie. W zakładzie pracuje łącznie 780 osób.

Strajk to efekt przeprowadzonego w lipcu referendum strajkowego (fot. Facebook/Konfederacja Pracy Trzemeszno)

Strajk to efekt przeprowadzonego w lipcu referendum strajkowego, w którym za protestem opowiedziało się 98 proc. głosujących

Pracownicy domagają się od firmy Paroc Polska spełnienia trzech postulatów: waloryzacji płac, uregulowania dodatku stażowego oraz kwestii umów czasowych.

- Zarząd deklaruje gotowość do dialogu i wyraża chęć osiągnięcia porozumienia - komentuje przedstawiciel pracodawcy.

"Zatrzymaliśmy zakład pracy. Piece są wygaszone, produkcja stanęła. Załoga w całości odmówiła pracy, bo nasze postulaty nie są spełnione. Firmę stać na to, aby płacić ludziom godne dodatki stażowe. Firmę stać na to, aby godnie waloryzować nasze wynagrodzenia. Firma nie może zatrudniać ludzi w pół-śmieciowowych umowach terminowych. Proponowaliśmy różne rozwiązania kompromisowe, ale skoro pracodawca od racjonalnego kompromisu jest daleko, to został mu strajk. I jest strajk. Paroc Polska stoi!!!" - czytamy na facebookowym profilu Konfederacji Pracy Trzemeszno.

Strajk generalny w polskim oddziale firmy Paroc, producenta izolacji z kamiennej wełny mineralnej, rozpoczął się w środę 4 sierpnia o godzinie 21. To efekt przeprowadzonego w lipcu referendum strajkowego, w którym za protestem opowiedziało się 98 proc. głosujących (ogółem w referendum udział wzięło 60,55 proc. załogi). Referendum poprzedził zosrganizowany pod koniec czerwca strajk ostrzegawczy. Uczestniczyło w nim 250 osób. Pracodawca jednak nie zmienił zdania i na zrealizowanie postulatów pracowników się nie zgodził.

Konsekwencją strajku jest wygaszenie pieca elektrycznego (normalnie wygaszany jest raz na 5 lat). "Strajk potrwa do odwołania, straty trudno oszacować, ale mogą to być nawet miliony złotych. Im dłuższy będzie postój, tym dłużej będzie trwał później rozruch" - czytamy na stronie internetowej OPZZ.

Trzy postulaty

Pracownicy domagają się od firmy spełnienia trzech postulatów. Po pierwsze podwyższenia dodatku stażowego. - W tej chwili pracownicy, którzy mają 15-letni staż, dostają 70 zł dodatku, czyli tyle co nic. My chcemy, żeby dodatek w wysokości 5 proc. średniej zakładowej wypłacano już po pięciu latach - mówi cytowany przez OPZZ Piotr Burczyński z Konfederacji Pracy Po drugie, pracownicy chcą gwarancji umów o pracę na czas nieokreślony dla każdego pracownika już po sześciu miesiącach zatrudnienia. Jak zaznaczają związkowcy, dziś około jedna trzecia załogi pracuje na umowach na czas określony. Ostatni postulat to waloryzacja płac. - Obecnie w regulaminie pracy znajduje się zapis o corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji ustalany przez Główny Urząd Statystyczny. Pracownicy chcieliby jednak, aby przy podwyżkach uwzględniano też nominalny wzrost płacy minimalnej i – jeśli okaże się wyższy niż wzrost inflacyjny – to na jego podstawie wypłacano podwyżki - czytamy na stronie związku. Co na to pracodawca? - Zarząd deklaruje gotowość do dialogu i wyraża chęć osiągnięcia porozumienia, a jednocześnie zapewnia, że wesprze organizatorów w ich staraniach o zachowanie bezpieczeństwa osób protestujących, jak i tych, którzy będą obecni na terenie zakładu, ale nie popierają tego protestu - tak sytuację w zakładzie skomentowała "Gazecie Wyborczej" Iwona Zwierzchlewska, która w Paroc Polska odpowiedzialna jest za komunikację korporacyjną.

